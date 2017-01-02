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المرصد السورى:قوات النظام تسيطر على كتيبة الصواريخ ببلدة حزرما بالغوطة

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المرصد السورى:قوات النظام تسيطر على كتيبة الصواريخ ببلدة حزرما بالغوطة المرصد السورى:قوات النظام تسيطر على كتيبة الصواريخ ببلدة حزرما بالغوطة

>لندن (أ ش أ)

أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان بأن القوات النظامية تمكنت من السيطرة على أجزاء من كتيبة الصواريخ ببلدة حزرما فى منطقة المرج بالغوطة الشرقية.

ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الاثنين، عن المرصد، الذى يتخذ من لندن مقرا له، قوله إن ذلك يأتى عقب اشتباكات عنيفة مع الفصائل المسلحة فى محاولة للقوات الحكومية للتقدم باتجاه بلدة النشابية والسيطرة على تلة فرزات.

وكانت القوات النظامية تمكنت من التقدم أمس الأحد فى مزارع بأطراف بلدة الميدعانى من جهة حزرما لتسيطر على كتلة مؤلفة من عشر مزراع.

يذكر أن المرصد السورى لحقوق الإنسان قد أعلن فى وقت سابق أن الطائرات السورية استأنفت قصفها على وادى بردى، الخاضع لسيطرة المعارضة شمال غربى دمشق، بعد نحو 24 ساعة من توقف الغارات.


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