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محمد صلاح يصل القاهرة اليوم للانضمام لمعسكر المنتخب

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محمد صلاح يصل القاهرة اليوم للانضمام لمعسكر المنتخب محمد صلاح يصل القاهرة اليوم للانضمام لمعسكر المنتخب

>كتب محمد مراد - حاتم رضا

يصل محمد صلاح لاعب الوطنى وروما الإيطالى، إلى القاهرة اليوم الاثنين للانضمام لمعسكر المنتخب الأول استعدادًا لأمم الجابون، على أن يصل أحمد المحمدى فجر بعد غد الأربعاء.

فيما انتظم فى أول تدريب للمنتخب أمس الرباعى المحترف عمرو وردة ومحمود تريزيجيه  وكريم حافظ وعمر جابر .

يقيم منتخب الفراعنة معسكرًا باستاد القاهرة استعدادًا للمشاركة ببطولة كأس الأمم الفريقية بالجابون، المقرر انطلاقها يناير المقبل، ويقع المنتخب الوطنى ضمن مجموعة تضم كل من "غانا ومالى وأوغندا".

يخوض الفراعنة ثانى تدريباتهم اليوم فى السادسة مساء بالملعب الرئيسى لاستاد القاهرة.


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مصر 365

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