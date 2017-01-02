إلغاء إقلاع 8 رحلات دولية بمطار القاهرة لعدم جدواها اقتصاديا

كتبت-رحاب نبيل

شهدت حركة الطيران بمطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الاثنين، إلغاء إقلاع 8 رحلات طيران دولية لعدم جدواها اقتصاديا لقلة الركاب.

وأفادت مصادر ملاحية، أن سلطات المطار تلقت 4 إخطارات من شركة النيل للطيران بإلغاء رحلتها 101 المتجهة إلى الطائف، و183 المتجهة إلى الجوف، و103 و113 المتجهتا إلى ينبع.

وأضافت المصادر أن سلطات المطار تلقت 3 إخطارات آخرين من الشركة المصرية العالمية بإلغاء رحلتيها 106 و112 المتجهتا إلى ينبع، و486 المتجهة إلى القصيم، كما ألغت أير كايرو رحلتها 441 المتجهة إلى ينبع، لعدم جدواها اقتصاديا لقلة الركاب، حيث تم التنسيق مع مكاتب الطيران لسفر الركاب على متن رحلات طيران أخرى.