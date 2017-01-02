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مقتل 25 حوثيا بينهم قائدهم قرب الحدود السعودية

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مقتل 25 حوثيا بينهم قائدهم قرب الحدود السعودية مقتل 25 حوثيا بينهم قائدهم قرب الحدود السعودية

>عدن (أ ش أ)

أفاد مصدر عسكرى يمنى اليوم الاثنين، بمقتل 25 حوثيا، بينهم قائدهم أبو شهاب الحمزى، بالقرب من منطقة نجران جنوبى المملكة العربية .

وقال المصدر - حسبما أوردت قناة ( العربية الحدث ) " إن القوات السعودية، تصدت - أمس - لمجاميع حوثية حاولت التسلل قبالة منطقة ( نجران )، وقتلت 25 بينهم القيادى أبو شهاب الحمزى قبالة نجران ".

يذكر أن المناطق الحدودية اليمنية مع السعودية شهدت مقتل المئات من الميليشيات الحوثية بينهم قادة ميدانون وعسكريون فى قصف مدفعى عنيف وغارات التحالف العربى بقيادة المملكة العربية السعودية.


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