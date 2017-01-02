اليوم.. وزير خارجية جنوب السودان يلتقى الرئيس عمر البشير بالخرطوم

الخرطوم أ ش أ

قال وزير خارجية دولة جنوب السودان دينق ألور إنه سيلتقى اليوم الإثنين الرئيس السودانى عمر البشير ، موضحا أن قضية (أبيى) ستكون ضمن الموضوعات التى ستتم مناقشتها خلال اللقاء.

وأكد ألور ، خلال لقائه الأحد بالخرطوم ، أعضاء المجلس الأعلى لشئون دينكا أبيى بالسودان ، أن الوضع فى جنوب السودان يلقى بظلاله على منطقة أبيى وأوضاعها.

من جانبه ، قال رئيس المجلس الأعلى لتنسيق شئون دينكا أبيى بالسودان شول موين إنه تم خلال لقائهم بوزير الخارجية الجنوبى بحث أوضاع منطقة أبيى ، مطالبا بضرورة التركيز على تكوين المؤسسات المشتركة فى المنطقة.

وأوضح أن اللقاء ركز على أهمية التواصل بين أبناء دينكا نقوك أبيى من أجل تحقيق السلام والإستقرار هناك ، مؤكداً أن مصلحة المواطن فى أن يعم السلام المنطقة ، داعيا لعقد مؤتمر شامل لمناقشة مستقبل أبيي.