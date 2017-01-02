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الأرصاد: طقس اليوم شتوى بارد شمالا.. والصغرى بالقاهرة 8 درجات

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الأرصاد: طقس اليوم شتوى بارد شمالا.. والصغرى بالقاهرة 8 درجات الأرصاد: طقس اليوم شتوى بارد شمالا.. والصغرى بالقاهرة 8 درجات

>كتب إسماعيل رفعت

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس اليوم الاثنين، شتوى بارد شمالا حتى شمال الصعيد مائل للبرودة ليلا يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد، وتتكاثر السحب المنخفضة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط أحيانا على جنوب سيناء والبحرين الأبيض المتوسط والأحمر؛ ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

 

وبالنسبة لحالة البحر الأبيض المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية جنوبية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج ما بين مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية، وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة:

الصغرى  العظمى 

 

القاهرة 8 16

الإسكندرية 6 15

مطروح 6 15

بورسعيد 8 16

دمياط 9 16

بلطيم 8 17

الإسماعيلية 4 16

السويس 7 17

العريش 6 16

نخل 1 12

طابا 3 13

الطور 8 19

مرسى علم 14 19

الغردقة 12 18

شرم الشيخ 15 19

رفح 3 15

كاترين 1 9

سيوة 1 14

المنيا 5 16

الفيوم 6 15

رأس سدر 8 17

أبوسمبل 10 19

وسط الدلتا 7 15

أسيوط 6 16

سوهاج 4 18

الأقصر 8 19

أسوان 10 20

شلاتين 14 21

حلايب 16 19

الوادى الجديد 7 16

قنا 7 19

نويبع 13 18

السلوم 4 14

 

 


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