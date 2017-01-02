الأرصاد: طقس اليوم شتوى بارد شمالا.. والصغرى بالقاهرة 8 درجات

كتب إسماعيل رفعت

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس اليوم الاثنين، شتوى بارد شمالا حتى شمال الصعيد مائل للبرودة ليلا يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد، وتتكاثر السحب المنخفضة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط أحيانا على جنوب سيناء والبحرين الأبيض المتوسط والأحمر؛ ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.