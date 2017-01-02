سلطات مطار سوهاج الدولى تضبط 4 نيجيريين حاولوا دخول مصر بتأشيرات مزورة

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط مباحث مطار سوهاج الدولى من ضبط " بابالولا كيمدى " يحمل جواز سفر رقم 05800419 A، " أيشولا ايسدولى " تحمل جواز سفر رقم 50243571 A، " سوليات أمورومول أديبلود تحمل جواز سفر رقم 50298210 A " أولوتين أولواكميسولا فافورا تحمل جواز سفر رقم 07532659 A 0 ، نيجيريى الجنسية قادمين من مدينة الشارقة بالإمارات العربية المتحدة.

وبفحص تأشيرات الدخول المنسوب صدورها لسفارة جمهورية مصر العربية والاستعلام من شئون القنصليات والمصريين بالخارج بوزارة الخارجية أفادت بأن تلك التأشيرات لم تصدر من القنصلية، وقيدت المحاضر بأرقام 1، 2، 3، 4 إدارى المركز لسنة 2017 وبالعرض على النيابة العامة قررت حجز المتهمين على ذمة العرض، مع مراعاة مدة الحجز القانونية.