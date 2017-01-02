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هل يعيد أحمد جمعه تجربة جدو مع منتخب 2010؟

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هل يعيد أحمد جمعه تجربة جدو مع منتخب 2010؟ هل يعيد أحمد جمعه تجربة جدو مع منتخب 2010؟

>أسماء عمر

عقب إعلان الأرجنتينى هيكتور المدير الفنى لمنتخب عن قائمة الفراعنة التى ستشارك بمعسكر الاستعداد لكأس الأمم الأفريقية في الجابون المقرر لها 14 يناير الجارى، تأكد وجود أحمد جمعة مهاجم النادى المصرى ضمن صفوف الوطنى، ليخوض اللاعب أول تجربة دولية مع المنتخب الأول في واحدة من مفاجآت قائمة كوبر التى ضمت العديد من المفاجآت الأخرى أيضا .

لم يكن انضمام جمعة لقائمة المنتخب مجرد صدفة عابرة، بل جاءت بعد نجاح اللاعب في تقديم أداء متميز مع فريقه حيث سجل جمعة 7 أهداف مع فريقه جعلته يحتل المركز الثانى في ترتيب هدافى الدور الأول من الدورى متفوقا على مهاجمى أندية القمة الأهلى والزمالك .

وعلى الرغم من مشاراكات جمعة القليلة مع فريقه السابق اتحاد الشرطة إلا أن حسام حسن رأى فيه ما لم يراه الآخرون وضم اللاعب إلى صفوف النادى المصري في الموسم الماضي واستعان به كبديل، ونجح في أداء هذا الدور بشكل رائع وسجل 8 أهداف منها 7 كبديل وهو ما يذكرنا بالدور الذي قام به جدو مع منتخب مصر في أمم أفريقيا 2010.

ففي واقعة مماثله تحدى " المعلم " حسن شحاته المدير الفنى السابق لمنتخب مصر الجميع وقام بضم محمد ناجى جدو لاعب الإتحاد السكندرى آنذاك إلي قائمة المنتخب الوطنى المشاركة ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2010 ليشارك جدو في صناعة مجد جديد على المستوى الدولى .

فرض جدو نفسه علي إختيارات المعلم لقائمة المنتخب بعد تميز اللاعب في الدور الأول من الدوري العام موسم  2010/2009، الذي لم يستطع الجهاز الفنى للمنتخب تجاهله ، وتم ضمه لتشكيلة المنتخب للمشاركة بكأس الأمم الأفريقية بأنجولا 2010 والتى فاز بها منتخب الفراعنة بعد تغلبه على منتخب غانا بهدف نظيف بالعاصمة الأنجولية لواندا وكان جدو صاحب هدف الفوز الثمين .

سجل جدو أول أهدافه الدولية في مرمى مالي في المباراة الودية التي أقيمت في الإمارات استعدادًا لكأس الأمم الأفريقية 2010، واستطاع إثبات نفسه بمشاركته كورقة رابحة في الشوط الثاني في كل مباريات المنتخب المصري في نهائيات كأس الأمم الأفريقية  فسجل في مرمى نيجيريا وموزمبيق رغم مشاركته لأقل من 15 دقيقة، كما أحرز هدفًا في الشوط الإضافى الأول في مباراة مصر والكاميرون ليساهم في تأهل منتخب مصر للمربع الذهبي. وسجل الهدف الرابع في مرمى الجزائر في مباراة النصف نهائي التي انتهت بأربعة أهداف نظيفة، كما أنه سجل هدف الفوز في نهائي كأس الأمم الأفريقية على منتخب غانا في المباراة التي أقيمت في أنغولا

ليحصد جدو لقب هداف البطولة برصيد خمسة أهداف متفوقاً علي عمالقة الكرة المحترفين في مختلف الأندية الأوروبية فى أول تجربة دولية مع النتخب الوطنى .


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