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ضبط 750 متهما هاربين من أحكام جنائية وتحصيل غرامات بالغربية

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ضبط 750 متهما هاربين من أحكام جنائية وتحصيل غرامات بالغربية ضبط 750 متهما هاربين من أحكام جنائية وتحصيل غرامات بالغربية

>الغربية – إسلام الخياط

تمكنت المباحث الجنائية بالغربية أمس الأحد، من إلقاء القبض على 750 متهما هاربين من أحكام جنائية بمراكز ومدن محافظة الغربية.

 

وتلقى اللواء حسام خليفة مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير المباحث الجنائية، يفيد بتمكن ضباط البحث الجنائى برئاسة العميد مسعد أبوسكين من ضبط 6 متهمين فى أحكام جنائية و500 متهم بأحكام فى جنح الحبس الجزئى والمستأنف، و234 متهما فى أحكام الغرامات و10 متهمين فى أحكام مخالفات.

 

وجاءت إجمالى الأحكام 750 حكما وإجمالى المبالغ المتحصلة 6500 جنيه، حررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق فى الوقائع المشار إليها.

 


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