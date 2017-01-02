النائب طارق متولى: نبحث وضع خطة متكاملة لتطوير صناعة السيارات فى مصر

كتب أحمد عرفة

قال النائب طارق متولى، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إن اللجنة ستضع خطة متكاملة لتطوير صناعة السيارات فى مصر، موضحًا أن اجتماع اللجنة، اليوم الإثنين، سيناقش ارتفاع أسعار السيارات، وطرق تطوير الصناعة المصرية المحلية من السيارات.

وأضاف عضو لجنة الصناعة بالبرلمان لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة ستناقش أيضًا التسهيلات اللازمة للحصول على التراخيص الصناعية، تزامنًا مع الانتهاء من مشروع قانون الاستثمار، موضحًا أن اللجنة انتهت من جزء كبير من مشروع قانون الحكومة لتراخيص المصانع ويتبقى فقط طرق الحصول على الترخيص.

وكان النائب محمد زكريا محيى الدين وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان قد قال فى تصريحات سابقة إن اللجنة تلقت ملاحظات وزارة الصناعة حول مشروع قانون تراخيص المصانع خلال الأيام الماضية، ومن المقرر أن تبدأ اللجنة فى مناقشة هذه الملاحظات فى الفترة المقبلة.