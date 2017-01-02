موازنة سلطنة عمان تلحظ عجزا قيمته 7,8 مليارات دولار

مسقط (أ ف ب)

أعلنت سلطنة عمان، الاحد، أن العجز المتوقع فى موازنة العام 2017 سيبلغ نحو 3 مليارات ريال عمانى (7,8 مليارات دولار) مع اعتماد سياسة تقشف فى ظل تراجع عائدات النفط، ويساوى الريال العمانى 2,6 دولار اميركي.

وسيبلغ اجمالى الايرادات العامة 8,7 مليارات ريال (22,6 مليار دولار) بينها 70% من قطاع النفط والغاز فى حين ستبلغ النفقات 11,7 مليار ريال بتراجع نسبته 2% مقارنة مع موازنة 2016، وفقا لارقام وزارة المالية التى نشرتها وكالة الانباء الرسمية.

وتلحظ الموازنة نسبة 23% مخصصة للتربية والصحة والخدمات الاجتماعية وهى قطاعات "تمس بشكل مباشر معيشة الناس اليومية" بحسب الوزارة التى اوضحت ان ايجاد وظائف فى الدولة "سيكون محدودا".

وحلت نفقات الدفاع والامن فى المرتبة الثانية مع 3,34 مليارات ريال عمانى (8,7 مليارات دولار) من اجمالى الانفاق العام للدولة، وكان انتاج السلطنة مليون برميل نفط يوميا لكن وفقا لاتفاق اوبك فى فيينا فقد تم خفض الانتاج الى 970 الف برميل يوميا.