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الداخلية البحرينية: ما بثته قناة شيعية يمثل دعما ايرانيا للأعمال الإرهابية

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الداخلية البحرينية: ما بثته قناة شيعية يمثل دعما ايرانيا للأعمال الإرهابية الداخلية البحرينية: ما بثته قناة شيعية يمثل دعما ايرانيا للأعمال الإرهابية

>المنامة أ ش أ

قالت وزارة الداخلية البحرينية، إن ما بثته قناة تمولها إيران حول الهجوم الإرهابى الذى تعرض له سجن منطقة (جو) بالبحرين، يظهر دعم إيران وارتباطها بالأعمال الإرهابية.

 

وأضافت الداخلية البحرينية ـ عبر حسابها الرسمى على موقع (تويتر) ـ " لقد تابع مركز الإعلام الأمنى ما بثته (قناة أهل البيت) التى تمولها إيران والتى أكدت أن العملية الإرهابية التى تعرض لها مركز الإصلاح والتأهيل فى (جو) قد تمت بنجاح ، الأمر الذى يمثل دعما ايرانيا وارتباطا مباشرا بالأعمال الإرهابية وإصرارا على التدخل فى الشئون الداخلية لمملكة البحرين".

 

وأدى الهجوم الإرهابى الذى وقع ، الأحد، على سجن (جو) إلى مقتل شرطى واصابة آخر وهروب عدد من المحكوم عليهم فى قضايا إرهابية.


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