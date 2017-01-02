الداخلية البحرينية: ما بثته قناة شيعية يمثل دعما ايرانيا للأعمال الإرهابية

المنامة أ ش أ

قالت وزارة الداخلية البحرينية، إن ما بثته قناة تمولها إيران حول الهجوم الإرهابى الذى تعرض له سجن منطقة (جو) بالبحرين، يظهر دعم إيران وارتباطها بالأعمال الإرهابية.

وأضافت الداخلية البحرينية ـ عبر حسابها الرسمى على موقع (تويتر) ـ " لقد تابع مركز الإعلام الأمنى ما بثته (قناة أهل البيت) التى تمولها إيران والتى أكدت أن العملية الإرهابية التى تعرض لها مركز الإصلاح والتأهيل فى (جو) قد تمت بنجاح ، الأمر الذى يمثل دعما ايرانيا وارتباطا مباشرا بالأعمال الإرهابية وإصرارا على التدخل فى الشئون الداخلية لمملكة البحرين".

وأدى الهجوم الإرهابى الذى وقع ، الأحد، على سجن (جو) إلى مقتل شرطى واصابة آخر وهروب عدد من المحكوم عليهم فى قضايا إرهابية.