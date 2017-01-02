«الحاير».. الحضن الدافئ لإصلاح وبناء معتنقي الفكر المنحرف

رغم عدولهم عن جادة الصواب وتنكرهم لحضن الوطن الدافئ نتيجة انحراف أفكارهم، إلا أن هؤلاء الذين وقعوا ضحايا لأياد خفية وأفكار هدامة يحيكها أعداء الوطن، لم يجازوا بقدر ما اقترفت أياديهم بل أعادهم الوطن لحضن أدفأ اسمه "محضن الحاير"، ليس معقلا كما يتصوره البعض بل هو حاضنة علاج فكري ونفسي وجسدي.

"سجن المباحث بالحاير" زارته "جريدة الرياض" التي استقبلت بحفاوة من قبل القائمين على إدارته، متيحين للوفد الحرية الكاملة لدخول العنابر واللقاء بالسجناء في صورة تعكس الشفافية التامة التي تنتهجها وزارة الداخلية بشكل عام والمباحث العامة بشكل خاص.

الزيارة بدأت بعرض موجز لأبرز الإجراءات التي تتم في سجن المباحث ابتداء من دخول النزيل إلى إجراءات محاكمته، مروراً بإجراءات الكشف الطبي والتأكد من سلامته، ومراحل العلاج النفسي والفكري.

فيما استعرض اللواء مهندس بسام عطية من إدارة التحقيقات بوزارة الداخلية تاريخ العمليات الإرهابية التي بدأت باستهداف المساجد ممثلة في المسجد الحرام وانتهت أخيراً باستهداف المسجد النبوي الشريف، كاشفاً عن تعرض المملكة لـ937 جريمة إرهابية نفذ منها 669 جريمة، فيما تم إحباط 268 جريمة قبل تنفيذها.

وكشف عطية أن عدد ضحايا الإرهاب في المملكة بلغ 2453، مؤكداً أن المملكة من أكثر الدول في العالم تعرضاً للإرهاب، ومن أوائل الدول التي تصدت له وعملت على تجفيف منابعه.

وفند اللواء بسام عطية العديد من الجرائم الإرهابية، موضحاً أن عمليات الاغتيال سجلت 28 عملية من مجموع الجرائم الإرهابية كانت جميعها اغتيال لعسكريين، ومبيناً أن استهداف البعثات الدبلوماسية سجل أربع عمليات، وكذلك عمليتين استهدفت منشآت تجارية وثمان عمليات استهدفت مجمعات سكنية، إضافة إلى 196 عملية استهدفت العسكريين راح ضحيتها 95 شهيداً.

اللواء بسام عطية: الإرهاب بدأ باستهداف مكة المكرمة واختتم بتفجير المسجد النبوي

المساجد هي الأخرى لم تسلم من العمليات الإرهابية إذ تعرضت لعشر عمليات إرهابية، فيما استهدفت 399 مقراً أمنياً راح ضحيتها 320 شهيداً.

رغم ما سبق من إحصائيات كبيرة في العمليات الإرهابية إلا أن المباحث العامة أكدت أن الإجراءات المتبعة تكفل حقوق النزيل من أي انتهاك وأن الأبواب مفتوحة أمام جميع الجهات الحقوقية للاطلاع عن قرب عن إجراءات التحقيق ومحاكمة المتورطين بالأعمال الإرهابية، مؤكدةً أنها تراعي النواحي الإنسانية للسجناء او الموقوفين بحرصها ألا يفقد السجين وظيفته والتنسيق من اجل ضمان مواصلته لدراسته والنظر في أمر زواجه وتسهيل امر زيارة ذوي السجناء الاجانب من خارج المملكة لهم، مع توفير تذاكر سفر، وسكن داخل المملكة، واصدار تأشيرات دخولهم أراضي المملكة، وتمكين بعض السجناء من لقاء ذويهم في زيارات استثنائية عندما تستدعي ظروفهم ذلك.

مباني السجن

مباني السجون حديثة ومناسبة وتتوفر بها جميع الوسائل المساعدة لما انشئت من اجله وتعد نقلة نوعية في مباني الإصلاحيات المعدة لهذا الغرض شاملة المنشآت الرياضية ومواقع التشميس بالغرف التي تضمن حصول النزيل على التشميس متى رغب في ذلك، ولاحظت "الرياض" العناية والاهتمام بالنظافة الخاصة بالغرف والعنابر والممرات، وتوافر وسائل الترفيه كالقنوات التلفزيونية المفتوحة والمكتبات وصالات الأنشطة المتنوعة، كما تحتوي على عدة مكاتب للأحوال المدنية والجوازات ووزارة العدل وهيئة حقوق الإنسان وجمعية حقوق الإنسان ومركز المناصحة الشرعية وعيادة نفسية وفرع لأحد البنوك المحلية.

المملكة تعرضت لـ937 جريمة إرهابية راح ضحيتها 2453

وتتوافر في عنابر التوقيف مغسلة ملابس ومطبخ ومحال للحلاقة تتابعها باستمرار صحة البيئة التابعة لأمانة منطقة الرياض، كما أن غرف الزيارات تتمتع بخصوصية لعائلة الموقوف.

عربات النقل

توفر إدارة السجون عربات لنقل الزوار داخل عنابر السجن والعكس بنقل السجناء إلى مواقف الزيارة خاصة الذين يرفضون زيارة ذويهم، لأسباب عدة مختلفة قد تكون فكرية في أغلبها.

الخدمات الصحية

الخدمات الصحية المتقدمة داخل سجن الحاير قد أجزم أنها تتفوق على نظيراتها في القطاع الصحي خارج السجون من حيث النظافة والأجهزة المتقدمة والتنظيم والتطوير، حيث يحتوي السجن على مستشفى متكامل في كل مزود بجميع التقنيات الحديثة والكوادر البشرية المؤهلة، حيث يحتوي كل مستشفى على عدد من العيادات المتخصصة مثل عيادات الأسنان، وغسيل الكلى، والقلب، والسكر، والنفسية، والمختبرات، وغرف العمليات.

طلبات الخروج المؤقت

وتمكن هذه الخدمة ذوي الموقوف من التقدم إلكترونيا بطلبات الخروج المؤقت حيث روعي في هذه الخدمة الجانب الإنساني للموقوف وذويه بحيث يتم تمكينه من مشاركة أهله وذويه المناسبات الاجتماعية كحضور زواج أو زيارة مريض أو تقديم واجب العزاء، وعند طلب السجين الخروج لحضور زواج قريبه والعودة يعطَى 10 آلاف ريال يقدمها مساعدة للعريس.

استهداف 399 مقراً أمنياً.. وتنفيذ 28 عملية اغتيال للعسكريين

البيت المثالي

آخر محطات وفد "جريدة الرياض" كانت زيارة البيت المثالي الذي خصص للسجناء المنضبطين سلوكياً، والذي يحتوي على غرف وأجنحة فندقية، وملاهٍ وألعاب للأطفال، ومطبخ مؤثث بمتطلبات المنزل كافة، ويُسمح للموقوفين بتمضية 72 ساعة مع أسرهم، تُقدَّم فيها المأكولات والمشروبات مجاناً، وتوفَّر لهم وسائل الاتصال، ويقدِّم الخدمة طاقم نسائي مدرب على فن التعامل، وتقام فيه حفلات الزواج والتي بلغت ثلاثة زواجات منذ افتتاحه.

العريفي: الإجراءات المتبعة تكشف للنزيل الفرق بين من يدفعه للموت ومن يحتويه ويعالجه

من جانبه أشاد المدير العام لمؤسسة اليمامة الصحفية الأستاذ خالد الفهد العريفي بما شاهده الوفد من الجهود المميزة التي تقدمها السجون في سبيل إصلاح نزلائها، ممتدحاً الخدمات الصحية المتكاملة والتعليمية والتوعوية المقدمة للنزلاء، ومؤكداً في الوقت ذاته أن هذه الخدمات والعناية الفائقة تجعل من النزيل عضواً صالحاً وتساهم في منحه القدرة على التمييز بين من يدفعه للموت من دعاة الفتنة وبين من يحتويه ويخلصه من اخطائه ويدفع به للحياة مجدداً، وتمنى العريفي خلال الحديث مع بعض السجناء في عنابر الحاير السعي الحثيث للعودة إلى جادة الصواب وخدمة الوطن الذي ينتظر منهم أن يكونوا أداة بناء، فيما سجل إعجابه الشديد بالمناشط التوعوية والفكرية والإعلامية التي تقدمها إدارة السجن في سبيل بيان طريق الصواب وكشف ودحض مخططات أعداء الوطن.

كما اشاد بالمهنية العالية لدى أفراد السجون من حيث التدريب والوعي بأهمية العمل المناط بهم من أجل حياة أفضل لنزلاء السجون.

العبدالكريم: مسؤوليتنا مشتركة لتنوير المجتمع وبيان ما يحاك ضده للمساس بأمنه ووحدته

فيما شدد الزميل رئيس تحرير صحيفة الرياض الأستاذ فهد بن راشد العبدالكريم على أهمية التواصل بين إدارات السجون والإصلاحيات المختلفة ووسائل الإعلام، لنقل حقيقة ما يدور فيها من إصلاح وإيضاح الصورة الحقيقية للجميع، مشيداً بما توليه قيادتنا الرشيدة في سبيل احتواء أبنائها المغرر بهم، من خلال العلاج النفسي والفكري وكذلك توفير البيئة المناسبة من خلال التجهيزات المميزة في المباني والخدمات المتنوعة.

وأكد العبدالكريم على ضرورة التوعية الاجتماعية لتحصين المجتمع فكرياً ضد دعاة وفكر خوارج العصر، مؤكداً أن المسؤولية مشتركة بين الجميع في سبيل تنوير المجتمع وبيان كل ما يحاك ضده للمساس بأمنه ووحدته.

هاني وفا: شفافية وزارة الداخلية تعكس التوجه في بيان حقيقة هذه المحاضن الإصلاحية

فيما أشاد الزميل عادل الحميدان نائب رئيس التحرير بالرقي في الخدمات المقدمة للنزلاء، مؤكداً أن هذه الإجراءات المتبعة بسجن الحاير من شأنها إعادة بناء المغرر به وبيان حقيقة معتنقي الفكر المتطرف، منوهاً في الوقت ذاته بالبرامج المقدمة للنزلاء خصوصاً البرامج الإعلامية الداخلية التي يقوم عليها النزلاء بأنفسهم والتي تكشف ما كانوا عليه من عدول فكري وترسم لهم طريق العودة.

الحميدان: إجراءات «الحاير» تعيد بناء المغرر بهم وتكشف حقيقة معتنقي الفكر المتطرف

وأشار الزميل هاني وفا نائب رئيس التحرير إلى أن هذه الشفافية المتبعة من قبل وزارة الداخلية تعكس توجه الوزارة في بيان حقيقة هذه المحاضن الإصلاحية، ودورها الريادي في معالجة الفكر بالفكر مع تهيئة الأجواء المناسبة التي تتطلبها إعادة الإصلاح لمن غرر بهم وظللت أفكارهم.

وضم وفد "مؤسسة اليمامة الصحفية كل من المدير العام لمؤسسة اليمامة الصحفية الأستاذ خالد الفهد العريفي، ورئيس تحرير صحيفة الرياض الأستاذ فهد بن راشد العبدالكريم، ونائبا رئيس التحرير الأستاذ عادل الحميدان والأستاذ هاني وفا، ومدير تحرير المحليات الأستاذ صالح الحماد ومدير تحرير الاقتصاد الأستاذ خالد العويد ومدير تحرير الثقافة الأستاذ عبدالله الحسني.

الأستاذ خالد العريفي يسجل كلمته في سجل الزيارات

وفد «اليمامة الصحفية» يطلع على المرافق الرياضية بالحاير

الوفد يطلع على تجهيزات البيت العائلي

الزملاء أبدوا إعجابهم بالتصاميم الجميلة لمرافق البيت العائلي

الوفد يطلع على حقائق وبيانات العمليات الإرهابية التي تعرضت لها المملكة

الوفد يستمع الى شرح عن الخدمات الصحية المقدمة

وفد اليمامة الصحفية يطلع على المكاتب الخدمية بالحاير

من اليمين الزملاء صالح الحماد وهاني وفا وخالد العويد وعبدالله الحسني

رئيس التحرير ونائباه يستمعون لشرح النزلاء عن البرامج المقدمة