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خادم الحرمين يتلقى رسالة من أمير الكويت ويستقبل ذوي الفقيد الشيخ عبدالرحمن الرويشد

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خادم الحرمين يتلقى رسالة من أمير الكويت ويستقبل ذوي الفقيد الشيخ عبدالرحمن الرويشد خادم الحرمين يتلقى رسالة من أمير الكويت ويستقبل ذوي الفقيد الشيخ عبدالرحمن الرويشد

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رسالة من أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

وقام بنقل الرسالة لخادم الحرمين، معالي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الكويت خلال استقبال الملك المفدى له أمس.

ونقل معاليه لخادم الحرمين، تحيات الشيخ صباح الأحمد، فيما أبدى خادم الحرمين تحياته لسموه.

واستقبل خادم الحرمين أمس، عدداً من ذوي الفقيد الشيخ عبدالرحمن بن سليمان الرويشد -رحمه الله-، الذين أعربوا عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين على عزائه ومواساته لهم في فقيدهم، داعين الله أن يجعل ذلك في ميزان حسنات الملك المفدى.

وقد سأل خادم الحرمين، الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

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