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عُمان شريك مهم في حفظ الأمن ومكافحة الإرهاب

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عُمان شريك مهم في حفظ الأمن ومكافحة الإرهاب عُمان شريك مهم في حفظ الأمن ومكافحة الإرهاب

السلطان قابوس بن سعيد

في خطوة إيجابية محسوبة، وفي ظل التوجه العماني السياسي الحريص على المصالح العربية والإسلامية، جاء قرار سلطنة عمان الانضمام إلى تحالف الدول الإسلامية لمكافحة الإرهاب، في سياق الفهم المشترك للدول الإسلامية، وليقدم دليلاً جديداً على الحكمة التي تميز سياسة السلطنة، التي تعد دائما معنية بسياسات التعاون، في إطار سياسة عقلانية هادئة اتسمت بها على مدى عقود.

ويعد انضمام السلطنة إلى تحالف الدول الإسلامية لمكافحة الإرهاب خطوة مهمة واستراتيجية في سياق التعاون المشترك لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في المناطق، التي يسودها العنف الإرهابي المسلح، وضرورة تشكيل قوة إسلامية يكون هدفها إشاعة السلام في العالم الإسلامي من خلال محاربة الإرهاب والتطرف.

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