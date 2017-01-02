ارتفاع تكاليف الطاقة يهدد مصنع التيتانيوم في جازان

أكد الرئيس التنفيذي لشركة التصنيع للبتروكيماويات المهندس مطلق المريشد ما ذهبت إليه "الرياض" في طرحها حول خطر تدهور صناعة الحديد بالمملكة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.

وقال المريشد لدينا مصنع لشركة التصنيع في جازان يستخدم الكهرباء لقيماً في إنتاج المادة الخام لتصنيع التيتانيوم بسعر 18 هللة لكل كيلو وات بالساعة، وهو أكبر من مصنع رئيس في النرويج الذي يستخدم الكهرباء بتكلفة تنافسية تبلغ ثلاثة سنتات ما يعادل 11 هللة وربع بينما نحن ندفع 18 هللة، وهذا يؤثر في تكلفة الإنتاج في ظل سعر عالمي موحد للمنتج النهائي، ومشروع جازان تأثر كثيراً برفع أسعار الكهرباء إلى 18 هللة بينما تم إنشاؤه قبل عامين وفق سعر 15 هللة.