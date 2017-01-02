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وفاة خمسة وإصابة عشرة مواطنين في «تفجير إسطنبول» الإرهابي

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أكدت القنصلية العامة في إسطنبول وفاة خمسة وإصابة عشرة سعوديين إثر العملية الإرهابية التي وقعت في ساعة متأخرة أمس الاول واستهدفت محتفلين برأس السنة الميلادية.

وقال الوزير المفوض في القنصلية العامة في إسطنبول والقائم بالأعمال عبدالله الرشيدان لـ"الرياض"، "إن فريقا من القنصلية باشر موقع الحادثة، وأنهم يتابعون حالة المصابين ويتواصلون مع الأمن التركي لمتابعة الأعداد المصابة من السعوديين بشكل نهائي.

يذكر أن وزير الداخلية التركي سليمان سويلو أعلن أن الاعتداء أوقع 39 قتيلاً من بينهم 16 أجنبياً، 69 جريحاً من بينهم أربعة إصابتهم خطيرة. وأن الشرطة لا تزال تبحث عن منفذه.

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