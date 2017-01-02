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مقتل ٣٨ متمرداً في مأرب وثمانية في شبوة

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لقي ثمانية عناصر من الانقلابيين الحوثيين مصرعهم وأصيب آخرون في حادثين منفصلين، الأول انفجار صاروخي، والثاني اشتباكات بين القوات الحكومية وعناصر حوثية بمنطقة عسيلان بمحافظة شبوة اليمنية.

وقالت مصادر يمنية محلية أمس: قتل أربعة حوثيين إثر انفجار صاروخي من نوع توشكا حاولوا إطلاقه باتجاه موقع للجيش الوطني في منطقة عسيلان.

وأفادت المصادر أيضا بمقتل أربعة حوثيين وإصابة آخرين بجروح إثر إحباط الجيش الوطني اليمني لهجوم على موقع عسكري يتبع اللواء 19 مشاة بمنطقة عسيلان.

وفي مأرب، تواصلت المواجهات بين المتمردين والقوات الشرعية وكشفت مصادر عسكرية عن سقوط ٣٨ قتيلا في صفوف الانقلابيين وإصابة العشرات خلال ٧٢ ساعة من المعارك في جبهتي صرواح والمخدرة في مأرب، وأكدت المصادر أن من بين القتلى قيادي حوثي فيما أسر أربعة آخرين، كما دمرت مقاتلات التحالف دبابة وآليات عسكرية أخرى للمتمردين.

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