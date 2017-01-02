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السودان يعمل على إعداد «الدستور»

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أكد الرئيس السوداني عمر البشير أن الأيام القليلة المقبلة، ستشهد مشاورات سياسية لإعلان اللجنة العليا، لوضع الدستور الدائم للبلاد، ليعرض على برلمان منتخب لإجازته، إنفاذاً لتوصيات الحوار الوطني، التي قدمت حلولاً لقضايا الوطن، على صعيد الهوية والسلام والوحدة والاقتصاد والحريات الأساسية والحكم والإدارة.

وقال خلال مخاطبته الليلة قبل الماضية الاحتفال بالذكرى الـ61 للاستقلال، "مثلما سبق أن أوفينا بالتزامنا بقبول مخرجات الحوار، نُجدِّد اليوم التزامنا الأكيد بحسن تنفيذها".

وأعلن الرئيس السوداني تمديد وقف إطلاق النار لمدة شهر واحد، إلا في حالة الدفاع عن النفس، تعزيزاً لأجواء الوفاق الوطني، ودفع حملة السلاح لنبذ العنف والاقتتال والانضمام لمسيرته.

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