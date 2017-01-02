تحرير 60 % من شرقي الموصل

أعلن الفريق عبدالوهاب الساعدي أحد أبرز قادة جهاز مكافحة الإرهاب أمس أن القوات العراقية استعادت من المتطرفين ستين في المئة من الجزء الشرقي لمدينة الموصل منذ بدء العمليات العسكرية منتصف أكتوبر.

وجهاز مكافحة الإرهاب هو ضمن قوات النخبة التي تتمتع بأفضل تجهيز وتدريب بين سائر القوات العراقية، لكنها تواجه صعوبات منذ أعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي بدء العمليات لاستعادة الموصل في 17 أكتوبر، ولا يزال عشرات آلاف المدنيين داخل الموصل، ثاني أكبر مدن العراق، ما يجعل القوات العراقية تواصل التقدم بحذر.

وتنتقل قوات مكافحة الإرهاب والقوات العراقية الأخرى خلال معاركها من منزل إلى آخر، وتواجه نيران القناصة وسيارات يفجرها انتحاريون إضافة إلى منازل مفخخة وعبوات ناسفة.

وذكرت مصادر أن مقاتلين من تنظيم داعش هاجموا نقطة تفتيش قرب مدينة النجف وقتلوا سبعة من رجال الشرطة وأصابوا 17 آخرين بينهم مدنيون.