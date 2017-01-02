على عكس الشائع.. نوم القيلولة مهم لصحة عقلك

كتبت آلاء الفقى

قال الدكتور حسام إبراهيم أستاذ جراحة المخ والأعصاب إن نوم القيلولة بعد تناول وجبة الغداء، أمر هام لتعزيز الإدراك والنشاط، ويساعد فى التخلص من نواتج التمثيل الغذائى بشكل تام، كما أنه يعمل على إعادة ترتيب ردود الأفعال فى المخ، ويعزز قدرة الطاقة العقلية على التخزين واستقبال مدخلات أخرى .

وتابع أن نوم القيلولة يعد فترة طبيعية للنوم والراحة بعد العمل 8 ساعات، فيعمل على إعادة كفاءة الجسم وتحسين القدرة على النشاط مرة أخرى، ففى الدول المتقدمة تكون القيلولة من الساعة 2 إلى 3 ظهرا.

كما أشار د. حسام إبراهيم إلى أن نوم القيلولة يساعد على الاسترخاء والراحة والتغلب على التوتر العضلى الناتج عن العمل، فهناك بعض الأشخاص يستغلونه فى عمل المساج أو ممارسة التمرينات الرياضية كاليوجا أو التأمل، التى تحد من التوتر والقلق والإجهاد الناتج عن العمل فى وظائف بها جهد بدنى وذهنى، موضحا أن العديد من الدراسات أثبتت العديد من الفوائد الصحية لنوم القيلولة، وأثبتت عكس الشائع بين الكثير أن نوم القيلولة ضار بالصحة .