أخبار عاجلة

عارضة أزياء تسقط على الأرض.. ولكن يحدث ما لا تتوقعه.. فيديو -
مساء dmc - أسامة كمال: "عايزين الإمتحانات شكلها إيه ؟ اختار وصح وغلط .. مش عايزين إستعانة بصديق" -
وزير التموين: هذا هو ميعاد ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات -
مساء dmc - طالب بالثانوية العامة: "مكنتش أعرف إن فيه إمتحان ومعدي بالصدفة لقيتهم بيمتحنوا" -
السودان يكشف سبب فرض تأشيرة دخول على المصريين -
مساء dmc - تقرير .. "البوكليت" .. نموذج إمتحان جديد لطلاب الثانوية العامة -
مساء dmc - رئيس البنك المركزي: الشمول المادي يعني حق كل مواطن في الحصول على حسابات بنكية -
فيديو| أبو الغيط: على كافة الأطراف الانسحاب من سوريا وترك القضية للعرب -
بالفيديو.. موسى: هاشتاج «بلغ عن الإخوان» رقم 2 في «تويتر» -
فيديو| أديب: «استحملنا 30 سنة طوارئ 30 مع مبارك.. نصبر 3 شهور مع السيسي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

رئيس مجلس النواب البحرينى يدين الهجوم الإرهابى على سجن "جو"

Google+ Print
رئيس مجلس النواب البحرينى يدين الهجوم الإرهابى على سجن "جو" رئيس مجلس النواب البحرينى يدين الهجوم الإرهابى على سجن "جو"

>المنامة أ ش أ

أدان أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب البحرينى الهجوم الإرهابى الذى تعرض له مركز الإصلاح والتأهيل فى منطقة "جو" وأسفر عن استشهاد شرطى، وهروب عدد من المحكوم عليهم فى قضايا إرهابية.

 

وأكد رئيس مجلس النواب ثقته فى الأجهزة الأمنية وقدرتها فى القبض على العناصر الإرهابية المتورطة وكذلك المحكوم عليهم الهاربين، مضيفاً أن المجلس النيابى على استعداد تام لتقديم كافة أوجه الدعم التشريعى الذى تحتاجه مختلف الأجهزة الأمنية فى البحرين من أجل بسط الأمن والاستقرار فى ربوع البلاد، وضمان المحافظة على الأرواح والممتلكات.

 

وقال الملا إن الإرهابيين المتورطين فى هذا العمل الإرهابى وكل من يتستر عليهم أو يعينهم أو يشجعهم سينال الجزاء الذى يستحقه، وإن البحرين كانت ولا تزال عصية على مثل هذه الأعمال الإرهابية الدخيلة على المجتمع البحرينى الأصيل، والذى عرف عن شعبه الألفة والمحبة والتعايش السلمى.

 

وأكد أن هذه الأعمال الإرهابية والأفعال الإجرامية تعاقب عليها كافة الدساتير الوطنية والمواثيق الدولية، وأنه يجب ألا يتم التهاون مع مرتكبى هذه الأعمال الإرهابية الذين يستحقون أن ينالوا أحكاماً قضائية بالغة التشديد.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365