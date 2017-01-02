رئيس مجلس النواب البحرينى يدين الهجوم الإرهابى على سجن "جو"

المنامة أ ش أ

أدان أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب البحرينى الهجوم الإرهابى الذى تعرض له مركز الإصلاح والتأهيل فى منطقة "جو" وأسفر عن استشهاد شرطى، وهروب عدد من المحكوم عليهم فى قضايا إرهابية.

وأكد رئيس مجلس النواب ثقته فى الأجهزة الأمنية وقدرتها فى القبض على العناصر الإرهابية المتورطة وكذلك المحكوم عليهم الهاربين، مضيفاً أن المجلس النيابى على استعداد تام لتقديم كافة أوجه الدعم التشريعى الذى تحتاجه مختلف الأجهزة الأمنية فى البحرين من أجل بسط الأمن والاستقرار فى ربوع البلاد، وضمان المحافظة على الأرواح والممتلكات.

وقال الملا إن الإرهابيين المتورطين فى هذا العمل الإرهابى وكل من يتستر عليهم أو يعينهم أو يشجعهم سينال الجزاء الذى يستحقه، وإن البحرين كانت ولا تزال عصية على مثل هذه الأعمال الإرهابية الدخيلة على المجتمع البحرينى الأصيل، والذى عرف عن شعبه الألفة والمحبة والتعايش السلمى.

وأكد أن هذه الأعمال الإرهابية والأفعال الإجرامية تعاقب عليها كافة الدساتير الوطنية والمواثيق الدولية، وأنه يجب ألا يتم التهاون مع مرتكبى هذه الأعمال الإرهابية الذين يستحقون أن ينالوا أحكاماً قضائية بالغة التشديد.