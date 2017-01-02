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رسمياً.. مارك أنتوني إلى الطلاق

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السبت 31-12-2016 19:44

ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن النجم العالمي مارك أنتوني Marc Anthony تقدم رسمياً بأوراق الطلاق من زوجته العارضة شانون دي ليما Shannon De Lima في 16 كانون الأول/ديسمبر الجاري.

وجاء في التقارير أن النجم أورد في أوراق الانفصال أن الطلاق غير رجعي، أي أنه لن يعود إلى زوجته أبداً.

وكان أنتوني قد أعلن طلاقه من زوجته شانون منذ أيام في بيان قال فيه :"قررنا إنهاء زواجنا الذي استمر سنتين. نطلب منكم احترام خصوصيتنا خلال هذه الفترة الصعبة. ولن يتم إصدار أيّ تعليق من قِبلنا حول هذه المسألة الشخصية".

وقال مصدر مقرّب من الطرفين لـمجلة People الأمريكية إن انشغال مارك (48 عاماً) الدائم في عمله أدى إلى إنهاء هذا الزواج، خصوصاً أن شانون (28 عاماً) تشعر وكأن شريك حياتها يعيش على كوكب آخر .

من ناحية أخرى، رجّحت وسائل إعلام عالمية أن تكون القبلة التي تبادلها مارك مع طليقته جينيفر لوبيز Jennifer Lopez خلال حفل توزيع جوائز Latin Grammy Awards الـ17 قد أشعلت نار الحب من جديد، ما دفع النجم للانفصال عن زوجته عارضة الأزياء بعد يوم واحد من تاريخ القبلة.

يذكر أن مارك أنتوني تزوج شانون دي ليما، وهي الزوجة الرابعة له، في تشرين الأول/نوفمبر 2014.

 

 

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