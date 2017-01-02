إستقرار سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 2-1-2017

سمر العشري

شهدت أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر حالة من الاستقرار، هذه الأسعار محدثة بتاريخ اليوم، سوف يتم تحديث الأسعار يوميا فور حدوث أي تغيرات في الأقتصاد والسوق المحلي فى جمهورية مصر العربية .

أسعار الحديد اليوم :

اسم الشكة يليه اسم المنتج يتبعه أعلي سعر وأخيراً أقل سعر :

حديد عز عز 10450 جنية 10450 جنية

الدخيلة 10100 جنية 10100 جنية

حديد المصريين المصريين 9700 جنية 9750 جنية

حديد بشاي بشاي 10430 جنية 10430 جنية

الوطنية للصلب العتال 10300 جنية 10300 جنية

حديد عطيه عطيه 10300 جنية 10300 جنية

حديد المراكبي المراكبي 10250 جنية 10250 جنية

حديد الكومي الكومي 10200 جنية 10200 جنية

حديد المعادي المعادي 10200 جنية 10200 جنية

حديد بيانكو بيانكو 9650 جنية 9650 جنية

حديد العشري العشري 10200 جنية 10200 جنية

حديد أكتوبر أكتوبر 9600 جنية 9600 جنية

حديد الجارحي الجارحي 9600 جنية 9600 جنية

حديد الوطنية الوطنية 9550 جنية 9550 جنية

حديد اركو اركو 9550 جنية 9550 جنية

حديد قوطة قوطة 9650 جنية 9650 جنية

حديد سرحان سرحان 10200 جنية 10200 جنية

حديد الجيوشي الجيوشي 9650 جنية 9650 جنية

مصر ستيل مصر ستيل 10200 جنية 10200 جنية

أسعار الأسمنت اليوم :

اسم الشكة يليه اسم المنتج يتبعه أعلي سعر وأخيراً أقل سعر :

الشركة العربيه للأسمنت المسلح 800 جنية 800 جنية

النصر 780 جنية 785 جنية

أسمنت اسيوط المهندس 790 جنية 790 جنية

الفهد 700 جنية 700 جنية

شركة صناعات مواد البناء التعمير 750 جنية 755 جنية

أسمنت أسيك المنيا أسيك 795 جنية 800 جنية

حورس 780 جنية 785 جنية

أسمنت النهضة النهضة 780 جنية 785 جنية

الصخرة 750 جنية 750 جنية

أسمنت وادي النيل المصري 770 جنية 770 جنية

لافارج للأسمنت المخصوص 835 جنية 840 جنية

الممتاز 710 جنية 740 جنية

أسمنت ميدكوم اسوان أسوان 750 جنية 750 جنية

أسمنت العريش العسكري 755 جنية 760 جنية

أسمنت سيناء سيناء 750 جنية 750 جنية

الشركة القومية للأسمنت الفاخر 760 جنية 760 جنية

السويس للأسمنت السويس 780 جنية 790 جنية

أسمنت بورتلاند طرة طرة 780 جنية 790 جنية

تكنو 720 جنية 720 جنية

أسمنت حلوان حلوان 780 جنية 790 جنية

أسمنت شورى شورى 725 جنية 730 جنية

مصر بني سويف مصر بني سويف 780 جنية 790 جنية

السويدي السويدي 810 جنية 815 جنية

جنوب الوادي جنوب الوادي 750 جنية 755 جنية

أسمنت بنى سويف تايتان 760 جنية 760 جنية

مصر للأسمنت قنا المسله 750 جنية 750 جنية

الإسكندرية للأسمت الماكس 800 جنية 810 جنية

أسمنت العامرية العامريه عاده 830 جنية 830 جنية

البرج 840 جنية 840 جنية

الساحل 825 جنية 825 جنية

شبكةعيونالإخبارية

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