إستقرار سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 2-1-2017

شهدت أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر حالة من الاستقرار، هذه الأسعار محدثة بتاريخ اليوم، سوف يتم تحديث الأسعار يوميا فور حدوث أي تغيرات في الأقتصاد والسوق المحلي فى جمهورية مصر العربية .
أسعار الحديد اليوم :
اسم الشكة يليه اسم المنتج يتبعه أعلي سعر وأخيراً أقل سعر :
حديد عز عز 10450 جنية 10450 جنية
الدخيلة 10100 جنية 10100 جنية
حديد المصريين المصريين 9700 جنية 9750 جنية
حديد بشاي بشاي 10430 جنية 10430 جنية
الوطنية للصلب العتال 10300 جنية 10300 جنية
حديد عطيه عطيه 10300 جنية 10300 جنية
حديد المراكبي المراكبي 10250 جنية 10250 جنية
حديد الكومي الكومي 10200 جنية 10200 جنية
حديد المعادي المعادي 10200 جنية 10200 جنية
حديد بيانكو بيانكو 9650 جنية 9650 جنية
حديد العشري العشري 10200 جنية 10200 جنية
حديد أكتوبر أكتوبر 9600 جنية 9600 جنية
حديد الجارحي الجارحي 9600 جنية 9600 جنية
حديد الوطنية الوطنية 9550 جنية 9550 جنية
حديد اركو اركو 9550 جنية 9550 جنية
حديد قوطة قوطة 9650 جنية 9650 جنية
حديد سرحان سرحان 10200 جنية 10200 جنية
حديد الجيوشي الجيوشي 9650 جنية 9650 جنية
مصر ستيل مصر ستيل 10200 جنية 10200 جنية
أسعار الأسمنت اليوم :
اسم الشكة يليه اسم المنتج يتبعه أعلي سعر وأخيراً أقل سعر :
الشركة العربيه للأسمنت المسلح 800 جنية 800 جنية
النصر 780 جنية 785 جنية
أسمنت اسيوط المهندس 790 جنية 790 جنية
الفهد 700 جنية 700 جنية
شركة صناعات مواد البناء التعمير 750 جنية 755 جنية
أسمنت أسيك المنيا أسيك 795 جنية 800 جنية
حورس 780 جنية 785 جنية
أسمنت النهضة النهضة 780 جنية 785 جنية
الصخرة 750 جنية 750 جنية
أسمنت وادي النيل المصري 770 جنية 770 جنية
لافارج للأسمنت المخصوص 835 جنية 840 جنية
الممتاز 710 جنية 740 جنية
أسمنت ميدكوم اسوان أسوان 750 جنية 750 جنية
أسمنت العريش العسكري 755 جنية 760 جنية
أسمنت سيناء سيناء 750 جنية 750 جنية
الشركة القومية للأسمنت الفاخر 760 جنية 760 جنية
السويس للأسمنت السويس 780 جنية 790 جنية
أسمنت بورتلاند طرة طرة 780 جنية 790 جنية
تكنو 720 جنية 720 جنية
أسمنت حلوان حلوان 780 جنية 790 جنية
أسمنت شورى شورى 725 جنية 730 جنية
مصر بني سويف مصر بني سويف 780 جنية 790 جنية
السويدي السويدي 810 جنية 815 جنية
جنوب الوادي جنوب الوادي 750 جنية 755 جنية
أسمنت بنى سويف تايتان 760 جنية 760 جنية
مصر للأسمنت قنا المسله 750 جنية 750 جنية
الإسكندرية للأسمت الماكس 800 جنية 810 جنية
أسمنت العامرية العامريه عاده 830 جنية 830 جنية
البرج 840 جنية 840 جنية
الساحل 825 جنية 825 جنية