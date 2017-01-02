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إستقرار سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 2-1-2017

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إستقرار سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 2-1-2017 إستقرار سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 2-1-2017

شهدت الحديد والأسمنت اليوم في حالة من الاستقرار، هذه الأسعار محدثة بتاريخ اليوم، سوف يتم تحديث الأسعار يوميا فور حدوث أي تغيرات في الأقتصاد والسوق المحلي فى جمهورية مصر العربية .

أسعار الحديد اليوم :

اسم الشكة يليه اسم المنتج يتبعه أعلي سعر وأخيراً أقل سعر :

حديد عز  عز  10450 جنية  10450 جنية
الدخيلة  10100 جنية  10100 جنية
حديد المصريين  المصريين  9700 جنية  9750 جنية
حديد بشاي  بشاي  10430 جنية  10430 جنية
الوطنية للصلب  العتال  10300 جنية  10300 جنية
حديد عطيه  عطيه  10300 جنية  10300 جنية
حديد المراكبي  المراكبي  10250 جنية  10250 جنية
حديد الكومي  الكومي  10200 جنية  10200 جنية
حديد المعادي  المعادي  10200 جنية  10200 جنية
حديد بيانكو  بيانكو  9650 جنية  9650 جنية
حديد العشري  العشري  10200 جنية  10200 جنية
حديد أكتوبر  أكتوبر  9600 جنية  9600 جنية
حديد الجارحي  الجارحي  9600 جنية  9600 جنية
حديد الوطنية  الوطنية  9550 جنية  9550 جنية
حديد اركو  اركو  9550 جنية  9550 جنية
حديد قوطة  قوطة  9650 جنية  9650 جنية
حديد سرحان  سرحان  10200 جنية  10200 جنية
حديد الجيوشي  الجيوشي  9650 جنية  9650 جنية
مصر ستيل  مصر ستيل  10200 جنية  10200 جنية

أسعار الأسمنت اليوم :

اسم الشكة يليه اسم المنتج يتبعه أعلي سعر وأخيراً أقل سعر :

الشركة العربيه للأسمنت  المسلح  800 جنية  800 جنية
النصر  780 جنية  785 جنية
أسمنت اسيوط  المهندس  790 جنية  790 جنية
الفهد  700 جنية  700 جنية
شركة صناعات مواد البناء  التعمير  750 جنية  755 جنية
أسمنت أسيك المنيا  أسيك  795 جنية  800 جنية
حورس  780 جنية  785 جنية
أسمنت النهضة  النهضة  780 جنية  785 جنية
الصخرة  750 جنية  750 جنية
أسمنت وادي النيل  المصري  770 جنية  770 جنية
لافارج للأسمنت  المخصوص  835 جنية  840 جنية
الممتاز  710 جنية  740 جنية
أسمنت ميدكوم اسوان  أسوان  750 جنية  750 جنية
أسمنت العريش  العسكري  755 جنية  760 جنية
أسمنت سيناء  سيناء  750 جنية  750 جنية
الشركة القومية للأسمنت  الفاخر  760 جنية  760 جنية
السويس للأسمنت  السويس  780 جنية  790 جنية
أسمنت بورتلاند طرة  طرة  780 جنية  790 جنية
تكنو  720 جنية  720 جنية
أسمنت حلوان  حلوان  780 جنية  790 جنية
أسمنت شورى  شورى  725 جنية  730 جنية
مصر بني سويف  مصر بني سويف  780 جنية  790 جنية
السويدي  السويدي  810 جنية  815 جنية
جنوب الوادي  جنوب الوادي  750 جنية  755 جنية
أسمنت بنى سويف  تايتان  760 جنية  760 جنية
مصر للأسمنت قنا  المسله  750 جنية  750 جنية
الإسكندرية للأسمت  الماكس  800 جنية  810 جنية
أسمنت العامرية  العامريه عاده  830 جنية  830 جنية
البرج  840 جنية  840 جنية
الساحل  825 جنية  825 جنية

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