أحمد الحداد: الشعار يرمز لخير يعم الجميع

قال الدكتور أحمد الحداد كبير المفتين مدير ادارة الإفتاء في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي إن شعار عام الخير موفق؛ لأن السعفة ترمز إلى الخير الذي يعم نفعه البشر والحيوان والبيئة.

وأضاف أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تفاءل بأن يكون هذا العام عام خير عميم لمن يستطيع إيصال الخير إليهم، وأجرٍ كبيرٍ لمن يوفق لفعل الخير.

وقال الدكتور الحداد: لا ريب في أن الغذاء هو العنصر الأساس لجلب الخير للناس؛ لأن الأجساد إذا شبعت أمنت وتعلمت وأسهمت في العمران والتطور، والعكس بالعكس، فإن الجوع كما يقولون كافر، فقد يحمل صاحبه على أن يخرج بسيفه على البر والفجر، ويعيث في الأرض فساداً، وكان علاجه باستقرار عيشه وسد رمقه، فجزى الله صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، خيراً على مبادرته العظيمة، ونسأل الله أن يجزي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على تبني حكومته لتوجيهات رئيس الدولة واختياره شعار الحملة خير ما يجزي المحسنين، وجزى الله خيراً كل من يريد أن يسهم في هذا النفع الميمون الذي يكون جزاؤه أضعافاً مضاعفة.