بدء تلقى طلبات التحويل لـ"أكتوبر والعبور وبرج العرب والعاشر" منتصف الشهر

كتب أحمد حسن

أكدت مى عبد الحميد، رئيس صندوق التمويل العقارى، أنه سيبدأ تلقى طلبات التحويل إلى مدن "أكتوبر والعبور وبرج العرب، والعاشر من رمضان"، وذلك لحاجزى الإعلان الثامن والذين تقدموا للحجز فى أماكن أخرى ولا توجد وحدات كافية لهم، لافتة إلى أن المحافظات المسموح لها التحويل هى "الجيزة – القليوبية – الإسكندرية –الشرقية"، بشرط عدم سحب مقدم الحجز.

وأضافت مى عبد الحميد، أنه فى محافظة الجيزة، يتم التحويل لمدينة 6 أكتوبر، وذلك للحاجزين بالمناطق التالية: (حى الوراق – منشية البكارى –كرداسة – الواحات البحرية – أبو النمرس)، وفى محافظة القليوبية، يتم التحويل لمدينة العبور، وذلك للحاجزين بمنطقتى بهتيم، وشبرا الخيمة، وفى محافظة الإسكندرية، يتم التحويل لمدينة برج العرب الجديدة، وذلك للحاجزين بمنطقة مرغم قبلى، وفى محافظة الشرقية، يتم التحويل لمدينة العاشر من رمضان، وذلك للحاجزين بالمناطق التالية: (ههيا – فاقوس- مشتول السوق – مركز الزقازيق – بلبيس – كفر صقر).

وأوضحت أن تحويل الرغبة يتم من خلال جهاز المدينة، بحيث يتوجه المواطن لجهاز المدينة بصفة شخصية إلى مقر التى سيتم نقل الرغبة إليها خلال الفترة من 15/1/2017 وحتى15/2/2017، مع تقديم شهادة مُحدثة لإثبات الدخل، وسيتم نشر إقرار تعديل الرغبة بالصحف، موضحة أنه فى حالة زيادة عدد المحولين عن الوحدات يتم الترتيب طبقاً للأولوية الآتية: المتزوج ويعول، ثم المتزوج، ثم الأعزب، مع ترتيب كل قائمة طبقاً للأصغر سناً.