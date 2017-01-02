أخبار عاجلة

عارضة أزياء تسقط على الأرض.. ولكن يحدث ما لا تتوقعه.. فيديو -
مساء dmc - أسامة كمال: "عايزين الإمتحانات شكلها إيه ؟ اختار وصح وغلط .. مش عايزين إستعانة بصديق" -
وزير التموين: هذا هو ميعاد ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات -
مساء dmc - طالب بالثانوية العامة: "مكنتش أعرف إن فيه إمتحان ومعدي بالصدفة لقيتهم بيمتحنوا" -
السودان يكشف سبب فرض تأشيرة دخول على المصريين -
مساء dmc - تقرير .. "البوكليت" .. نموذج إمتحان جديد لطلاب الثانوية العامة -
مساء dmc - رئيس البنك المركزي: الشمول المادي يعني حق كل مواطن في الحصول على حسابات بنكية -
فيديو| أبو الغيط: على كافة الأطراف الانسحاب من سوريا وترك القضية للعرب -
بالفيديو.. موسى: هاشتاج «بلغ عن الإخوان» رقم 2 في «تويتر» -
فيديو| أديب: «استحملنا 30 سنة طوارئ 30 مع مبارك.. نصبر 3 شهور مع السيسي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بدء تلقى طلبات التحويل لـ"أكتوبر والعبور وبرج العرب والعاشر" منتصف الشهر

Google+ Print
بدء تلقى طلبات التحويل لـ"أكتوبر والعبور وبرج العرب والعاشر" منتصف الشهر بدء تلقى طلبات التحويل لـ"أكتوبر والعبور وبرج العرب والعاشر" منتصف الشهر

>كتب أحمد حسن

أكدت مى عبد الحميد، رئيس صندوق التمويل العقارى، أنه سيبدأ تلقى طلبات التحويل إلى مدن "أكتوبر والعبور وبرج العرب، والعاشر من رمضان"، وذلك لحاجزى الإعلان الثامن والذين تقدموا للحجز فى أماكن أخرى ولا توجد وحدات كافية لهم، لافتة إلى أن المحافظات المسموح لها التحويل هى "الجيزة – القليوبية – الإسكندرية –الشرقية"، بشرط عدم سحب مقدم الحجز.

 

وأضافت مى عبد الحميد، أنه فى محافظة الجيزة، يتم التحويل لمدينة 6 أكتوبر، وذلك للحاجزين بالمناطق التالية: (حى الوراق – منشية البكارى –كرداسة – الواحات البحرية – أبو النمرس)، وفى محافظة القليوبية، يتم التحويل لمدينة العبور، وذلك للحاجزين بمنطقتى بهتيم، وشبرا الخيمة، وفى محافظة الإسكندرية، يتم التحويل لمدينة برج العرب الجديدة، وذلك للحاجزين بمنطقة مرغم قبلى، وفى محافظة الشرقية، يتم التحويل لمدينة العاشر من رمضان، وذلك للحاجزين بالمناطق التالية: (ههيا – فاقوس- مشتول السوق – مركز الزقازيق – بلبيس – كفر صقر).

 

وأوضحت أن تحويل الرغبة يتم من خلال جهاز المدينة، بحيث يتوجه المواطن لجهاز المدينة بصفة شخصية إلى مقر التى سيتم نقل الرغبة إليها خلال الفترة من 15/1/2017 وحتى15/2/2017، مع تقديم شهادة مُحدثة لإثبات الدخل، وسيتم نشر إقرار تعديل الرغبة بالصحف، موضحة أنه فى حالة زيادة عدد المحولين عن الوحدات يتم الترتيب طبقاً للأولوية الآتية: المتزوج ويعول، ثم المتزوج، ثم الأعزب، مع ترتيب كل قائمة طبقاً للأصغر سناً.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365