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اليوم.. انقطاع المياه عن 21 منطقة بالتجمع الخامس لمدة 8 ساعات

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اليوم.. انقطاع المياه عن 21 منطقة بالتجمع الخامس لمدة 8 ساعات اليوم.. انقطاع المياه عن 21 منطقة بالتجمع الخامس لمدة 8 ساعات

>كتب أحمد حسن

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، عن انقطاع المياه بـ21 منطقة فى التجمع الخامس، اليوم الإثنين، وهى " مناطق الامتداد – الحى الثالث – الحى الرابع – عمارات النرجس – حى النرجس 8،7،6،5 – مركز المدينة 5،4،3 – منطقة اللوتس – الإسكان العائلى 4،3،2،1 – بعض مناطق بالمستثمرين الشمالية والجنوبية وإسكان الشباب بالتجمع الثالث"، وذلك لمدة 8 ساعات اعتبارًا من الساعة الرابعة عصرًا وحتى الساعة الثانية عشر مساء نفس اليوم، وذلك بسبب أعمال الصيانة على خط المياه الرئيسى المغذى لمدينة القاهرة الجديدة قطر 1200مم بمدخل التجمع الأول.

وطالبت الشركة فى بيان لها، المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، لافتة إلى أنه سيكون هناك سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.


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