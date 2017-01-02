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أرجون كابور في ورطة والسبب..

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الإثنين 02-01-2017 00:13

ورطة جديدة تلاحق أحد نجوم بوليوود، وهذه المرة كانت من نصيب أرجون كابور Arjun Kapoor الذي تلقي إشعاراً قانونياً من بلدية مدينة مومباي، بتهمة البناء خارج إطار القانون في مقر إقامته جوهو.
 

وذكر مسؤول في بلدية مومباي أن كابور خالف القانون وقام بتشييد غرفة من 16 متراً من دون الحصول على إذن، حيث يحظّر القانون إقامة مبانٍ أو منشآت خارج حدود التصاريح العمرانية المعتمدة للقرى والمدن أو المناطق.

وفي سياق مختلف، كان أرجون قد حضر حفل ميلاد عمه النجم الكبير أنيل كابور Anil Kapoor ، بمشاركة النجمة سونام كابور Sonam Kapoor، والمنتج سانجاي كابور Sanjay Kapoor وزوجته، والنجم فارون دهاوان Varun Dhawan، في لندن.

 

أرجون كابور سفيراً لبلاده في الولايات المتحدة الأمريكية

 

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