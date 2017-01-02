بريانكا شوبرا تشارك في تقديم حفل الـ "جولدن جلوب" 2017

أعلنت صفحة مهرجان جوائز الجولدن جلوب في نسختها الـ 74 على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن النجمة بريانكا شوبرا Piryanka Chopra تستعد لتقديم حفل الجوائز.

بريانكا التي حققت شهرة واسعة على صعيد هوليوود، بعد مسلسلها الناجح "Quantico"، والذي تقدم فيه دور المحققة الفيدرالية، تستعد لعرض فيلمها الجديد "Baywatch".

يذكر أن صفحة الجولدن جلوب قد أعلنت مسبقاً عن بعض الفنانين الذين سيقدمون الجوائز وهم: درو باريمور Drew Barrymore، مات ديمون Matt Damon، فيولا ديفيس، لورا ديرن، غولدي هاون Goldie Hawn، نيكول كيدمان Nicole Kidman، دييغو لونا، وسيينا ميلر، ماندي مور، جيفري دين مورغان، تيموثي أوليفانت، كريس باين، إيدي ريدماين، سيلفستر ستالون Sylvester Stallone، جوستين تيرو Justin Tiru، ميلو فينتميليا، صوفيا فيرغارا Sofia Vergara وريز ويذرسبون Reese Witherspoon.



بريانكا شوبرا سفيرة النوايا الحسنة لليونيسف

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