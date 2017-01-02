أخبار عاجلة

عارضة أزياء تسقط على الأرض.. ولكن يحدث ما لا تتوقعه.. فيديو -
مساء dmc - أسامة كمال: "عايزين الإمتحانات شكلها إيه ؟ اختار وصح وغلط .. مش عايزين إستعانة بصديق" -
وزير التموين: هذا هو ميعاد ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات -
مساء dmc - طالب بالثانوية العامة: "مكنتش أعرف إن فيه إمتحان ومعدي بالصدفة لقيتهم بيمتحنوا" -
السودان يكشف سبب فرض تأشيرة دخول على المصريين -
مساء dmc - تقرير .. "البوكليت" .. نموذج إمتحان جديد لطلاب الثانوية العامة -
مساء dmc - رئيس البنك المركزي: الشمول المادي يعني حق كل مواطن في الحصول على حسابات بنكية -
فيديو| أبو الغيط: على كافة الأطراف الانسحاب من سوريا وترك القضية للعرب -
بالفيديو.. موسى: هاشتاج «بلغ عن الإخوان» رقم 2 في «تويتر» -
فيديو| أديب: «استحملنا 30 سنة طوارئ 30 مع مبارك.. نصبر 3 شهور مع السيسي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

بريانكا شوبرا تشارك في تقديم حفل الـ "جولدن جلوب" 2017

Google+ Print

الإثنين 02-01-2017 00:48

أعلنت صفحة مهرجان جوائز الجولدن جلوب في نسختها الـ 74 على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن النجمة بريانكا شوبرا Piryanka Chopra تستعد لتقديم حفل الجوائز.

بريانكا التي حققت شهرة واسعة على صعيد هوليوود، بعد مسلسلها الناجح "Quantico"، والذي تقدم فيه دور المحققة الفيدرالية، تستعد لعرض فيلمها الجديد "Baywatch".

يذكر أن صفحة الجولدن جلوب قد أعلنت مسبقاً عن بعض الفنانين الذين سيقدمون الجوائز وهم: درو باريمور Drew Barrymore، مات ديمون Matt Damon، فيولا ديفيس، لورا ديرن، غولدي هاون Goldie Hawn، نيكول كيدمان Nicole Kidman، دييغو لونا، وسيينا ميلر، ماندي مور، جيفري دين مورغان، تيموثي أوليفانت، كريس باين، إيدي ريدماين، سيلفستر ستالون Sylvester Stallone، جوستين تيرو Justin Tiru، ميلو فينتميليا، صوفيا فيرغارا Sofia Vergara وريز ويذرسبون Reese Witherspoon.


بريانكا شوبرا سفيرة النوايا الحسنة لليونيسف

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي