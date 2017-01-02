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سناء لمحكمة الأسرة: "جوزى المدمن بيضربنى بملة السرير وأطلب الطلاق"

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سناء لمحكمة الأسرة: "جوزى المدمن بيضربنى بملة السرير وأطلب الطلاق" سناء لمحكمة الأسرة: "جوزى المدمن بيضربنى بملة السرير وأطلب الطلاق"

>كتبت أسماء شلبى

وقفت سناء جابر ابنة الـ 28 عاما أمام محكمة الأسرة بزنانيرى تحكى صراعها مع عنف زوجها "رجب .ع " بعد زواج دام بينهما 9 سنوات وأسفر عن طفلة طالبة الطلاق للضرر بالدعوى رقم 8764 لسنة 2016.

قالت الزوحة للمحكمة: أنا عاملة أنفق على نفسى وابنتى ولا أنتظر الحسنة من زوجى والتى يعايرنى بها وتحملت الكثير من أجل رضا أسرتى عنى والنجاة من لقب مطلقة.

وتابعت: زوجى مدمن مخدرات يفكر فى نفسه ومتعته وبسببه تم فصل ابنتنا الصغيرة من المدرسة بعد أن وجدت مدرستها داخل حقيبتها مواد مخدرة أخذتها من أبيها لتلعب بها بصحبة صديقاتها دون أن تعرف ما هى وتم تحرير محضر بالواقعة فى قسم الشرطة وهى الطفلة التى أصباها زوجى بكسر فى زراعها بعد أن ألقاها على الأرض واعتدى عليها بقدمه.

 

واستطردت سناء: عشت وأنا صغيرة مع أب وأم لا يحلان مشاكلهما إلا بالصوت العالى، ووالدتى كانت تقول لى بأن كل الأسر تعيش نفس المعاناة، لذلك عندما تزوجت تحملت ولكن للأسف كدت أفقد ابنتى بسبب صمتى على الإهانة والضرب من زوجى والذى كان يضربنى بأى شىء حتى ملة السرير والأدوات الحادة منذ أن كان عمر طفلتى 3 سنوات.

 

وأضافت: بسببه كنت أنفق نصف راتبى على ما يشتريه من مواد مخدرة والباقى علاج نفسى لابنتى بسبب خوفها من والداها وبكاءها طوال الليل وأصابتها بحالة رعشة هسترية، وتابعت: كل ما أطلبه معاقبة هذا الزوج غير المسئول، والنجاة من قبضته وأخذ حقوقى وحماية طفلتى منه.

 

 


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