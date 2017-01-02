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ارتفاع سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 2/1/2017

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ارتفاع سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 2/1/2017 ارتفاع سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 2/1/2017

وصلت الريال السعودي في البنوك إلى منحنى تصاعدي، وحقق بنك كريدي أجريكول، أفضل سعر لشراء الريال من بين البنوك، حيث يشتري الريال السعودي مقابل4.97 جنيه، بينما يبيع الورقة مقابل 5.03 جنيه، وفيما يلي قائمة أسعار الريال في البنوك كاملة .

سعر الريال اليوم :

البنك يليه سعر الشراء يتبع سعر البيع :

كريدي أجريكول
4.97  5.03
SAIB Bank
4.95  5.03
البنك الأهلي اليوناني
4.95  5.13
بنك الاسكندرية
4.83  4.86
البنك المركزي المصري
4.82  4.90
البنك الأهلى المصري
4.80  4.87
بنك
4.80  4.87
البنك الأهلي الكويتي – مصر
4.80  4.87
بنك بلوم مصر
4.80  4.85
مصرف أبوظبي الإسلامي
4.80  5.03
بنك فيصل الاسلامى المصرى
4.78  4.85
البنك التجاري الدولي
4.78  4.85
بنك قناة السويس
4.78  4.87
البنك العربى الافريقي الدولى
4.77  4.87
المصرف المتحد
4.77  4.85
بنك القاهرة
4.75  4.87
بنك مصر إيران للتنمية
4.73  5.09
بنك البركة
4.68  5.02
بنك التعمير والإسكان
4.20  5.14

سعر الريال في السوق السوداء :

وفي السوق السوداء، وصلت أسعار الريال في السوق الموازي إلى 5.25 جنيه للشراء، في مقابل 5.50 جنيه للشراء، ونجح قرار البنك المركزي تعويم الجنيه المصري في الحد من وجود الأسواق السوداء للعملة وشركات الصرافة، بعد صعود الأسعار في البنوك بنسبة كبيرة، مما أدى إلى اختفاء هذه الأسواق المصرفية، واتجاه عام للمواطنين لتغيير العملات من البنك .

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