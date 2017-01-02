حظك اليوم برج الحمل الاثنين 2/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. أوضاعك المالية تتدهور

نقدم لمولود برج الحمل حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، وهو البرج النارى الذى يعشق أبناؤه الاستقلال، ويجيدون اتخاذ القرارات بسرعة، كما أن عاطفتهم جياشة على الرغم من أنهم يبدو عمليين يهتمون بالعمل والحياة المهنية.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهنى

تشعر بالرضا بشكل تام عن وظيفتك فى الفترة الأخيرة، ولكنك قد تفقد أعصابك وتدخل فى جدال ومشاحنات مع الزملاء، لذلك احرص على ألا تأخذ أى قرار متهور، وألا تترك انفعالاتك تتحكم بك فقد يتسبب تهورك فى فقدانك وظيفتك.

برج الحمل على الصعيد العاطفى

فى هذه المرحلة تتفاوت الاهتمامات والأولويات بينك وبين شريك حياتك وهو ما يسبب الكثير من الانزعاج لشريكك، الذى أصبح يرى الهوة بينكما شاسعة، ويشعر بالملل من نزواتك المتكررة.

برج الحمل على الصعيد الصحى

اعتدت على نمط حياة مستقر ومريح وكان جسدك تأقلم على هذا الوضع، ولكن حان الوقت لأن تمارس الرياضة بشكل جدى وتستعيد قوتك وقدرتك على التحمل، التى كانت لديك أصلًا حتى وقت قريب، ومن الضرورى أن تخفف من الإجهاد العقلى، وأن تهتم بنظامك الغذائى.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل

قد تجد أن أوضاعك تتغير للأسوأ على الصعيد المالى، وهو ما يسبب لك الضيق والانزعاج الشديدين، لذلك تحتاج لأن تكون حازمًا حول نفقاتك بشكل خاص ونمط حياتك الفوضوى الذى تنفق فيه المال دون حسابات.