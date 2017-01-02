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حظك اليوم برج الحوت الاثنين 2/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. ستجنى ثمار تعبك فى العمل

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حظك اليوم برج الحوت الاثنين 2/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. ستجنى ثمار تعبك فى العمل حظك اليوم برج الحوت الاثنين 2/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. ستجنى ثمار تعبك فى العمل

> كتبت مى الشامى

نقدم لكم توقعات علماء الفلك لأبناء على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، وهم كثير العطاء والكرم، بالإضافة إلى أن لديهم حدس عالِ، يمكنهم بسهولة الشعور بما يفكر فيه الآخرون.

برج الحوت على الصعيد المهنى

هذا هو الوقت المناسب، الذى يؤتى العمل الشاق ثماره، ستلاحظ الاهتمام من رؤسائك، وسيتم عرض عليك مناصب أفضل، فهذا هو أقل الواجب لما تؤديه يحب أن تستفيد من هذه الفرصة إلى أقصى حد.

برج الحوت على الصعيد العاطفى

لديك أسرار كثيرة اليوم، فحان الوقت أن تفتح قلبك إلى شريك حياتك، وأن تواجه بأسرارك ومخاوفك، إن وجدت، وقد تمر أنت وشريك حياتك بتلك الجلسة بسلاسة بعد طرح الأسئلة والأسرار على بعضكم.

برج الحوت على الصعيد الصحى

تشعر أن لديك قوة وصحتك البدنية قوية اليوم، فهو أفضل وقت لوضع أهداف جديدة، أما إذا كنت رياضيا ومشاركا فى تدريب بدنى ستؤديه بنجاح اليوم، صحتك النفسية تتحسن ولن تشعر بالإجهاد ثانيا، فلديك حيوية ونشاط، سوف تكون أيضا قادرا على نقل عدوى الحماس والنشاط والتفاؤل لمن حولك، ويمكن أن يساعدك الآخرين لتبدأ نظاما صحيا من تلقاء نفسها.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

يبدو أن كل شىء يحدث فى مكانه اليوم، وكل المجهود الذى تبذله ستجنى ثماره اليوم، حتى أنك قد تعويض الخسائر التى لحقتك فى وقت سابق، وهذا سيؤدى إلى حالة من التفاؤل قد تصيبك اليوم، لا تضعها تتمكن منك فقد تأتيك فرص تحتاج إلى بعض التفكير، وربما تقابل شخص اليوم.


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مصر 365

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