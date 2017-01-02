حظك اليوم برج الدلو الاثنين 2/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. مشاكل بعملك فى انتظارك

كتبت مى الشامى

نقدم لكم توقعات علماء الفلك لأبناء برج الدلو على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، ويتميز أبناء هذا البرج بالهدوء وبعض الغموض، ولكن ربما يخونهم هدوؤهم اليوم.

برج الدلو على الصعيد المهنى

هناك آخرون فى مكان عملك يعملون الآن للحد من إنتاجك، بالإضافة إلى أن هناك حالة من الرومانسية تأخذ عقلك بعيدا عن العمل، لذلك تحتاج إلى التركيز الشديد اليوم حتى تتجنب التصرفات التى تثير غضبك وقد تسىء إلى زملائك.

برج الدلو على الصعيد العاطفى

فى الأيام القليلة الماضية كنت قد انشغلت ببعض مشاكل عملك، وأهملت الأسرة وعلاقتك عاطفية لفترة، لذا، حان الوقت للاهتمام بأسرتك وشريك حياتك حتى لا يحدث مشاكل مستقبلية.

برج الدلو على الصعيد الصحى

هذا اليوم مناسب جدا لقضاء بعض الوقت مع عائلتك، فالجلوس مع والديك أو زوجتك أو حتى اللعب مع أطفالك قد يخرج الطاقة السلبية بداخلك.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو

شخص ما فى العمل يتآمر ضدك، ربما تشتبه بأشخاص كثيرين، ولكن اليوم سوف يكون شخصا جديدا يؤذيك، لا تكون متسرعة فى مواجهة هذا الشخص.