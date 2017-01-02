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حظك اليوم برج الأسد الاثنين 2/1/2017 على الصعيد العملى والصحى والعاطفى.. تتعرض للحسد من زميل لك اليوم

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حظك اليوم برج الأسد الاثنين 2/1/2017 على الصعيد العملى والصحى والعاطفى.. تتعرض للحسد من زميل لك اليوم حظك اليوم برج الأسد الاثنين 2/1/2017 على الصعيد العملى والصحى والعاطفى.. تتعرض للحسد من زميل لك اليوم

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نقدم لكم توقعات علماء الفلك لأبناء برج الأسد على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، حيث يتميز أبناء هذا البرج بالصراحة الشديدة وكذلك الثقة بالنفس.

برج الأسد على الصعيد المهنى

تتعرض اليوم لغيرة أو حسد من أحد الأصدقاء، بسبب أدائك الرائع فى العمل، عليك أن تحافظ على علاقتك برئيسك فى العمل، حتى تحصل على ترقية أو حتى تصل إلى ما ترغب تحقيقه منذ فترة طويلة.

على الصعيد العاطفى

عليك أن تجلس إلى الحبيب وتستمع إليه جيدًا، ربما يحتاج إليك فى هذه الفترة، الوقت مناسب جدًا لإعادة فتح كل الملفات القديمة، ومراجعة الأمور العالقة التى طالما أزعجتك مؤخرًا.

على الصعيد الصحى

توقف عن التدخين وكذلك تناول الوجبات السريعة وغيرها من العادات الصحية الخاطئة، عليك أن تكون أكثر هدوءًا، فالتوتر العصبى يجعلك تشعر بالضيق والقلق، ويؤثر على صحتك سلبًا فعليك أن تتوقف الآن عن هذه العادات الخاطئة.

توقعات علماء الفلك

يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقلبة ستكون أفضل بكثير، تسافر إلى نزهة قريبا مع أحد الأصدقاء فى بلد أوروبى، ومن المتوقع حدوث بعض التغيرات على مستوى حياتك العاطفية.


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مصر 365

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