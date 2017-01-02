حظك اليوم برج الثور الاثنين 2 /1 /2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. حالتك الصحية تحتاج إلى مزيد من الاهتمام والحذر

نقدم لكم توقعات علماء الفلك لأبناء برج الثور على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، ويتميز أبناء هذا البرج بالغيرة وكذلك بالثقة الزائدة فى النفس، والرغبة فى السفر والتواجد مع الأصدقاء، ويبغضون الروتين والقيود فى العمل.

برج الثور على الصعيد المهنى

رؤيتك الآن أصبحت واضحة لكثير من الأمور، وبدأت فترة التردد وعدم الوصول إلى القرارات الحاسمة أن تنتهى، ربما يكون القادم يحتاج إلى تركيز أكثر لكن النتائج ستكون مرضية.

على الصعيد العاطفى

لابد أن تتوخى الحذر من أحد الأشخاص، الذى يحاول أن يتدخل فى علاقتك بالحبيب، والفترة المقبلة ستشهد صدامات مع كثير من الأشخاص.

برج الثور على الصعيد الصحى

الابتعاد عن المشروبات التى تؤدى إلى ارتفاع ضغط الدم، أصبح ضروريًا بعد ظهور عدد من الأعراض المرضية بسبب الخلل فى الضغط، وتناول كميات كبيرة من المياه يساعدك على التحسن سريعًا.

توقعات علماء الفلك

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الثور أن يكون فى قمة نشاطه الذهنى اليوم، ويبدأ فى تغيير وجهة نظره عن كثير من الأشياء، التى دخلت فى إطار القرارات غير المحسومة فى الأيام الماضية.