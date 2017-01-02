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حظك اليوم برج القوس ليوم الاثنين 2/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. يرتكز كل تفكيرك على الاهتمام بالعمل

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حظك اليوم برج القوس ليوم الاثنين 2/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. يرتكز كل تفكيرك على الاهتمام بالعمل حظك اليوم برج القوس ليوم الاثنين 2/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. يرتكز كل تفكيرك على الاهتمام بالعمل

>كتبت أسماء زيدان

يعد برج القوس أحد الأبراج النارية التى تتسم بالطموح والحماس، ويقدم اليوم السابع لمواليد برج القوس على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

 

على الصعيد المهنى

لا تزال قدرتك على الاستمرار فى التركيز فى مجال عملك مستمرة، ومن الممكن أن تبدأ فى أداء مهام عملك فى المنزل حتى تتمكن من الانتهاء من الحد الأقصى للعمل فى أقل وقت ممكن، وعليك أن تؤجل القيام بالتسوق من الإنترنت.

على الصعيد العاطفى

اليوم تعيد النظر فى شخص كنت على علاقة به فى الماضى، على الرغم من أن الشخص قد لا يكون ذات فائدة رومانسية لك.

على الصعيد الصحى

تشعر بأن جلدك جاف وهذا ليس بسبب تغير الطقس فقط، ولكن أيضًا نتيجة لعوامل داخلية فقد تجاهلت فيتامين C، وE فى النظام الغذائى الخاص بك، وعليك شرب كميات سخية من الماء والفواكه الطازجة.

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فى الواقع يتركز تفكيرك وكل الاهتمام على حياتك المهنية، وتكرس كل الوقت لذلك لأنك متخوف، وبدلًا من ذلك كنت بحاجة لتمرح قليلًا، ولكن لا تزال قادرًا على تحقيق ما تريد، ومن الأهمية أن تولى الاهتمام لعائلتك.

 


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مصر 365

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