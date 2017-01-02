حظك اليوم برج الجدى ليوم الاثنين 2/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. يوم عظيم فى مكان عملك

كتبت أسماء زيدان

يعد برج الجدى من الأبراج الترابية، التى تتسم بالجمود وصلابة المشاعر، كما أنهم طموحون ويصلون لمراتب عالية فى العمل، ويقدم اليوم السابع حظك اليوم لمواليد برج الجدى على الصعيد الصحى والعاطفى والمهنى.

على الصعيد المهنى

اليوم أنت تسير لإعادة اكتشاف الحب والفرح، الذى شعرت به فى عملك، بعد أن حرمك الضغط الخارجى فى إتمام فرحتك على مدى الأسابيع القليلة الماضية، ولكن اليوم تتذكر لماذا اخترت هذه المهنة تحديدًا، وهذا يوم عظيم لإدخال التغيير فى الموقف فى مكان عملك.

على الصعيد العاطفى

عصفور باليد خير من 10 على الشجرة، هكذا يبدو حالك، حيث تفتن بشخص جديد يدخل حياتك، ويبدو أنه أفضل من الشركاء الحاليين، وهذا مجرد وهم فمن لديك هم الأفضل وعليك أن ترعاهم.

على الصعيد الصحى

من الممكن أن تعلق الأنشطة الخاصة بك حتى تتخلص من حالة القلق، وعليك التوجه لإجراء فحص كامل لدى أخصائى فالأدوية ليست فعالة، ولكن التأمل واليوجا تخفف عنك كثيرًا.

توقعات علماء الفلك الفترة المقبلة

إنه يوم عظيم بالنسبة لك، ويقدم البعض يد العون لك للخروج من الوضع الحالى الذى وصلت إليه، والذى وصلت إليه بسبب شخص آخر، والآن يجب الاحتفال بالنصر الذى لم يسبق له مثيل.