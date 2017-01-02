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حظك اليوم برج العذراء الاثنين 2/1/2017.. يوم مميز على الصعيد العاطفى وأوقات ممتعة تجدد دماء العلاقة

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حظك اليوم برج العذراء الاثنين 2/1/2017.. يوم مميز على الصعيد العاطفى وأوقات ممتعة تجدد دماء العلاقة حظك اليوم برج العذراء الاثنين 2/1/2017.. يوم مميز على الصعيد العاطفى وأوقات ممتعة تجدد دماء العلاقة

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كره الاحتمالات وعشق التفاصيل والحكمة، التى تطغى على تفكيره فى معظم الأحيان، والبحث عن المثالية ورغبة العيش فى المدينة الفاضلة، والميل إلى العزلة فى بعض الأحيان، هى أبرز صفات الذى نقدم له على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.

برج العذراء على الصعيد المهنى

تجنى فوائد صبرك الآن، وتبدأ فى تحصيل مجموعة من الفرص الضائعة بشكل تدريجى، وانفراجة مالية بعد فترة التعثر التى قضيتها فى الأيام الماضية.

برج العذراء على الصعيد العاطفى

يوم مناسب للخروج فى جولة رومانسية مع الحبيب وقضاء يوم ممتع فى عدد من الأماكن المفضلة لكما، والأجواء مناسبة للحديث عن الخطوات المستقبلية دون تردد.

على الصعيد الصحى

تناول كوب من القهوة يوميًا مفيد جدًا للقلب، كذلك تناول كميات معقولة من الشاى والعرق سوس، ذلك بالإضافة إلى تناول كميات كبيرة من المياه للحفاظ على توازنك الصحى.

توقعات علماء الفلك لمولود العذراء

يتوقع علماء الفلك لمولود برج العذراء أن يكون ذا حدس قومى فى هذه المرحلة، ويسير وفقًا لقراراته المبنية على تنبؤاته وتفكيره فى المحيطين، وسيكون الحظ محالفا له إن فكر فى قراراته جيدًا.


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مصر 365

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