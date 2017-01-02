حظك اليوم برج السرطان الاثنين 2/1/2017 على الصعيد العملى والصحى والعاطفى.. أخبار جيدة فى العمل

نقدم لكم توقعات علماء الفلك لأبناء برج السرطان على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، حيث يتميز أبناء هذا البرج بالمزاجية الشديدة وكذلك خفة الظل.

برج السرطان على الصعيد المهنى

عقبات كثيرة ستواجهك اليوم على مستوى العمل، سوف تجد صعوبة بالغة فى إنجاز المهام المطلوبة منك خلال هذا اليوم، حاول أن تسيطر على أعصابك خلال هذا اليوم حتى لا تتورط فى أزمة أنت فى غنى عنها.

على الصعيد العاطفى

انسى اليوم كل الضغوط التى تعرضت لها خلال الفترة الماضية، عليك أن تكون أكثر صبرًا هذا اليوم، فالحبيب مازال يحتاج إليك، خصوصًا أن اليوم رائع جدًا ومناسب للاستمتاع بالعلاقة العاطفية.

على الصعيد الصحى

تخلص من وزنك الزائد، حان الوقت لاتخاذ القرار بشأن إنقاص الوزن، ربما عليك بعض الصبر لأن الأمور ليست سهلة، ولكن من الأفضل أن تستمع إلى نصائح الأطباء حتى تحصل على النتيجة التى تتمناها.

توقعات علماء الفلك

يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقلبة ستكون أفضل بكثير، على الأخص فى العمل، تحصل على ترقية وكذلك زيادة فى الراتب.