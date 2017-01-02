توقعات الأبراج وحظك اليوم الاثنين 2 يناير 2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. يتعرض أبناء برج الأسد لغيرة شديدة من زملاء العمل

نقدم توقعات الأبراج وحظك اليوم الاثنين 2 يناير 2017 لجميع الأبراج الفلكية على جميع الأصعدة المهنية والعاطفية والصحية، حيث يتعرض أبناء هذا البرج لبعض المضايقات فيما يخص العمل، حيث يتعرض أبناء البرج إلى غيرة شديدة أو حسد من بعض الزملاء بسبب الإجادة فى العمل.

حظك اليوم برج الجوزاء الاثنين 2/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. أخبار سارة فى انتظارك

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهنى

اليوم سيتطلب منك الكثير من المجهود والعمل، فلديك الكثير من المهام والعمل الشاق، التى تتطلب منك اتباع نظام صارم كى تتمكن من إنجاز أكبر قدر ممكن منها والعمل الشاق، الذى تقوم به اليوم سيؤتى ثماره فى المستقبل البعيد فلا تشعر بالإحباط أو الانزعاج.

برج الجوزاء على الصعيد العاطفى

كل شخص هو كيان فريد من نوعه لا أحد من حقه أن يطلب منه أن يتغير ويشبه الآخرين لينال إعجابه، وسواء كنت تفكر فى أن تفعل ذلك مع شريك حياتك أو أنه هو من يفعله يجب أن يتم وضع حد لهذا الوضع الذى يسبب الكثير من المشاكل للطرفين.

برج الجوزاء على الصعيد الصحى

صحتك الجسدية لا يمكن التنبؤ بها إلى حد ما اليوم، ومع ذلك من المهم أن تأخذ احتياطاتك كى لا تلتقط أى عدوى اليوم، وأن تهتم أيضًا بحالتك الذهنية والعقلية، وأن تحصل على بعض الاسترخاء.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء

من المتوقع أن تصلك اليوم أخبار جيدة تجعل يومك سعيدًا وكنت تعمل من أجل شىء مهم جدًا لفترة طويلة، وهو ما سيؤتى ثماره اليوم ويمكن أن تستمتع اليوم بقضاء وقت طيب مع الأسرة أو الأصدقاء، وأن تأخذ قرارًا على الصعيد المالى ينفعك على المدى الطويل.

حظك اليوم برج الحمل الاثنين 2/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. أوضاعك المالية تتدهور

نقدم لمولود برج الحمل حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، وهو البرج النارى الذى يعشق أبناؤه الاستقلال، ويجيدون اتخاذ القرارات بسرعة، كما أن عاطفتهم جياشة على الرغم من أنهم يبدو عمليين يهتمون بالعمل والحياة المهنية.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهنى

تشعر بالرضا بشكل تام عن وظيفتك فى الفترة الأخيرة، ولكنك قد تفقد أعصابك وتدخل فى جدال ومشاحنات مع الزملاء، لذلك احرص على ألا تأخذ أى قرار متهور، وألا تترك انفعالاتك تتحكم بك فقد يتسبب تهورك فى فقدانك وظيفتك.

برج الحمل على الصعيد العاطفى

فى هذه المرحلة تتفاوت الاهتمامات والأولويات بينك وبين شريك حياتك وهو ما يسبب الكثير من الانزعاج لشريكك، الذى أصبح يرى الهوة بينكما شاسعة، ويشعر بالملل من نزواتك المتكررة.

برج الحمل على الصعيد الصحى

اعتدت على نمط حياة مستقر ومريح وكان جسدك تأقلم على هذا الوضع، ولكن حان الوقت لأن تمارس الرياضة بشكل جدى وتستعيد قوتك وقدرتك على التحمل، التى كانت لديك أصلًا حتى وقت قريب، ومن الضرورى أن تخفف من الإجهاد العقلى، وأن تهتم بنظامك الغذائى.

حظك اليوم برج الحوت الاثنين 2/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. ستجنى ثمار تعبك فى العمل

نقدم لكم توقعات علماء الفلك لأبناء برج الحوت على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، وهم كثير العطاء والكرم، بالإضافة إلى أن لديهم حدس عال، يمكنهم بسهولة الشعور بما يفكر فيه الآخرون.

برج الحوت على الصعيد المهنى

هذا هو الوقت المناسب، الذى يؤتى العمل الشاق ثماره، ستلاحظ الاهتمام من رؤسائك، وسيتم عرض عليك مناصب أفضل، فهذا هو أقل الواجب لما تؤديه يحب أن تستفيد من هذه الفرصة إلى أقصى حد.

برج الحوت على الصعيد العاطفى

لديك أسرار كثيرة اليوم، فحان الوقت أن تفتح قلبك إلى شريك حياتك، وأن تواجه بأسرارك ومخاوفك، أن وجدت، وقد تمر أنت وشريك حياتك بتلك الجلسة بسلاسة بعد طرح الأسئلة والأسرار على بعضكم.

برج الحوت على الصعيد الصحى

تشعر أن لديك قوة وصحتك البدنية قوية اليوم، فهو أفضل وقت لوضع أهداف جديدة، أما إذا كنت رياضيا ومشاركا فى تدريب بدنى ستؤديه بنجاح اليوم، صحتك النفسية تتحسن ولن تشعر بالإجهاد ثانيا، فلديك حيوية ونشاط، سوف تكون أيضا قادرا على نقل عدوى الحماس والنشاط والتفاؤل لمن حولك، ويمكن أن يساعدك الآخرين لتبدأ نظاما صحيا من تلقاء نفسها.

حظك اليوم برج الدلو الاثنين 2/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. مشاكل بعملك فى انتظارك

كتبت مى الشامى

نقدم لكم توقعات علماء الفلك لأبناء برج الدلو على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، ويتميز أبناء هذا البرج بالهدوء وبعض الغموض، ولكن ربما يخونهم هدوؤهم اليوم.

برج الدلو على الصعيد المهنى

هناك آخرون فى مكان عملك يعملون الآن للحد من إنتاجك، بالإضافة إلى أن هناك حالة من الرومانسية تأخذ عقلك بعيدا عن العمل، لذلك تحتاج إلى التركيز الشديد اليوم حتى تتجنب التصرفات التى تثير غضبك وقد تسيء إلى زملائك.

برج الدلو على الصعيد العاطفى

فى الأيام القليلة الماضية كنت قد انشغلت ببعض مشاكل عملك، وأهملت الأسرة وعلاقتك عاطفية لفترة، لذا، حان الوقت للاهتمام بأسرتك وشريك حياتك حتى لا يحدث مشاكل مستقبلية.

برج الدلو على الصعيد الصحى

هذا اليوم مناسب جدا لقضاء بعض الوقت مع عائلتك، فالجلوس مع والديك أو زوجتك أو حتى اللعب مع أطفالك قد يخرج الطاقة السلبية بداخلك.

حظك اليوم برج العقرب الاثنين 2-1-2017..علماء الفلك: أنت اليوم قادر على إظهار مدى إبداعك فى مجال العمل

قدم علماء الفلك لمواليد برج العقرب لليوم الاثنين 2 يناير، عددا من التوقعات المهمة فى الأصعدة المختلفة، فأكدوا أنك اليوم قادر على إظهار مدى إبداعك فى مجال العمل.

من جهة أخرى، أنت مضطر لإنفاق الكثير من المال، فالتخطيط مهم جدا خلال هذه الفترة.

الصعيد المهنى

لمواليد هذا البرج يؤكد العلماء أنك اليوم قادر على إظهار مدى إبداعك فى مجال العمل، ولكن عليك بالبدء فى تنظيم الجدول الزمنى الخاص بك، وتبدأ فى عمل قائمة لأولوياتك.

الصعيد العاطفى

أكد علماء الفلك أن الشريك سيدعمك بقوة خلال هذه الفترة، وهى محاولة لإعادة الاستقرار للعلاقة، خاصة أن هذه العلاقة مرت برحلة طويلة من التوتر والاضطراب القترة الماضية.

الصعيد الصحى لمواليد برج العقرب

علماء الفلك يؤكدون أن عليك بالاسترخاء التام خلال هذه الفترة وذلك بعد تعرضك للكثير من الضغط العصبى خلال الفترة الماضية، من جهة أخرى تعرضك لآلام العظام المتكرر يتطلب منك أن تستشير طبيبك المختص.

حظك اليوم برج الميزان الاثنين 2-1-2017..علماء الفلك: الشق العائلى يتمتع بحالة من الاستقرار والهدوء الملحوظ

قدم علماء الفلك لمواليد برج الميزان لليوم الاثنين 2 يناير، عددا من التوقعات المهمة فى الأصعدة المختلفة، فأكدوا أنك قادر على تجديد طريقك فى مجال العمل وجعله أكثر انتعاشا، من جهة أخرى الشق العائلى يتمتع بحالة من الاستقرار والهدوء الملحوظ.

الصعيد المهنى

لمواليد هذا البرج يؤكد العلماء أنك قادر هذه الفترة على تجديد طريقك فى مجال العمل وجعله أكثر انتعاشا، وذلك يرجع لمهاراتك المذهلة وقدرتك على تنفيذ المهام الإضافية، من المؤكد أن البعض سيطلب دعمك خلال الفترة المقبلة من الأفضل أن تساعدهم ولا تتجاهل الأمر.

الصعيد العاطفى

أكد علماء الفلك أن الشق العاطفى سيدخل مرحلة تشوبها بعض التوتر خلال الفترة المقبلة لم تدم طويلا، لكن ينصحك العلماء بأن تتعامل بحكمة شديدة حتى تصل للقرارات السليمة.

الصعيد الصحى لمواليد برج الميزان

علماء الفلك يؤكدون: عليك خلال هذه الفترة أن تهتم بحالتك الصحية بنسبة أكبر، فالإهمال قد يجعل مشاكلك الصحية تتفاقم.

حظك اليوم برج الأسد الاثنين 2/1/2017 على الصعيد العملى والصحى والعاطفى.. تتعرض للحسد من زميل لك اليوم

نقدم لكم توقعات علماء الفلك لأبناء برج الأسد على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، حيث يتميز أبناء هذا البرج بالصراحة الشديدة وكذلك الثقة بالنفس.

برج الأسد على الصعيد المهنى

تتعرض اليوم لغيرة أو حسد من أحد الأصدقاء، بسبب أدائك الرائع فى العمل، عليك أن تحافظ على علاقتك برئيسك فى العمل، حتى تحصل على ترقية أو حتى تصل إلى ما ترغب تحقيقه منذ فترة طويلة.

على الصعيد العاطفى

عليك أن تجلس إلى الحبيب وتستمع إليه جيدًا، ربما يحتاج إليك فى هذه الفترة، الوقت مناسب جدًا لإعادة فتح كل الملفات القديمة، ومراجعة الأمور العالقة التى طالما أزعجتك مؤخرًا.

على الصعيد الصحى

توقف عن التدخين وكذلك تناول الوجبات السريعة وغيرها من العادات الصحية الخاطئة، عليك أن تكون أكثر هدوءًا، فالتوتر العصبى يجعلك تشعر بالضيق والقلق، ويؤثر على صحتك سلبًا فعليك أن تتوقف الآن عن هذه العادات الخاطئة.

حظك اليوم برج الثور الاثنين 2 /1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. حالتك الصحية تحتاج إلى مزيد من الاهتمام والحذر

نقدم لكم توقعات علماء الفلك لأبناء برج الثور على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، ويتميز أبناء هذا البرج بالغيرة وكذلك بالثقة الزائدة فى النفس، والرغبة فى السفر والتواجد مع الأصدقاء، ويبغضون الروتين والقيود فى العمل.

برج الثور على الصعيد المهنى

رؤيتك الآن أصبحت واضحة لكثير من الأمور، وبدأت فترة التردد وعدم الوصول إلى القرارات الحاسمة أن تنتهى، ربما يكون القادم يحتاج إلى تركيز أكثر لكن النتائج ستكون مرضية.

على الصعيد العاطفى

لابد أن تتوخى الحذر من أحد الأشخاص، الذى يحاول أن يتدخل فى علاقتك بالحبيب، والفترة المقبلة ستشهد صدامات مع كثير من الأشخاص.

برج الثور على الصعيد الصحى

الابتعاد عن المشروبات التى تؤدى إلى ارتفاع ضغط الدم، أصبح ضروريًا بعد ظهور عدد من الأعراض المرضية بسبب الخلل فى الضغط، وتناول كميات كبيرة من المياه يساعدك على التحسن سريعًا.

حظك اليوم برج السرطان الاثنين 2/1/2017 على الصعيد العملى والصحى والعاطفى.. وأخبار جيدة فى العمل

نقدم لكم توقعات علماء الفلك لأبناء برج السرطان على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، حيث يتميز أبناء هذا البرج بالمزاجية الشديدة وكذلك خفة الظل.

برج السرطان على الصعيد المهنى

عقبات كثيرة ستواجهك اليوم على مستوى العمل، سوف تجد صعوبة بالغة فى إنجاز المهام المطلوبة منك خلال هذا اليوم، حاول أن تسيطر على أعصابك خلال هذا اليوم حتى لا تتورط فى أزمة أنت فى غنى عنها.

على الصعيد العاطفى

انسى اليوم كل الضغوط التى تعرضت لها خلال الفترة الماضية، عليك أن تكون أكثر صبرًا هذا اليوم، فالحبيب مازال يحتاج إليك، خصوصًا أن اليوم رائع جدًا ومناسب للاستمتاع بالعلاقة العاطفية.

على الصعيد الصحى

تخلص من وزنك الزائد، حان الوقت لاتخاذ القرار بشأن إنقاص الوزن، ربما عليك بعض الصبر لأن الأمور ليست سهلة، ولكن من الأفضل أن تستمع إلى نصائح الأطباء حتى تحصل على النتيجة التى تتمناها.

حظك اليوم برج العذراء الاثنين 2/1/2017.. يوم مميز على الصعيد العاطفى وأوقات ممتعة تجدد دماء العلاقة

كره الاحتمالات وعشق التفاصيل والحكمة، التى تطغى على تفكيره فى معظم الأحيان، والبحث عن المثالية ورغبة العيش فى المدينة الفاضلة، والميل إلى العزلة فى بعض الأحيان، هى أبرز صفات برج العذراء الذى نقدم له حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.

برج العذراء على الصعيد المهنى

تجنى فوائد صبرك الآن، وتبدأ فى تحصيل مجموعة من الفرص الضائعة بشكل تدريجى، وانفراجة مالية بعد فترة التعثر التى قضيتها فى الأيام الماضية.

برج العذراء على الصعيد العاطفى

يوم مناسب للخروج فى جولة رومانسية مع الحبيب وقضاء يوم ممتع فى عدد من الأماكن المفضلة لكما، والأجواء مناسبة للحديث عن الخطوات المستقبلية دون تردد.

على الصعيد الصحى

تناول كوب من القهوة يوميًا مفيد جدًا للقلب، كذلك تناول كميات معقولة من الشاى والعرق سوس، ذلك بالإضافة إلى تناول كميات كبيرة من المياه للحفاظ على توازنك الصحى.

حظك اليوم برج الجدى ليوم الاثنين 2/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. يوم عظيم فى مكان عملك

يعد برج الجدى من الأبراج الترابية، التى تتسم بالجمود وصلابة المشاعر، كما أنهم طموحون ويصلون لمراتب عالية فى العمل، ويقدم اليوم السابع حظك اليوم لمواليد برج الجدى على الصعيد الصحى والعاطفى والمهنى.

على الصعيد المهنى

اليوم أنت تسير لإعادة اكتشاف الحب والفرح، الذى شعرت به فى عملك، بعد أن حرمك الضغط الخارجى فى إتمام فرحتك على مدى الأسابيع القليلة الماضية، ولكن اليوم تتذكر لماذا اخترت هذه المهنة تحديدًا، وهذا يوم عظيم لإدخال التغيير فى الموقف فى مكان عملك.

على الصعيد العاطفى

عصفور باليد خير من 10 على الشجرة، هكذا يبدو حالك، حيث تفتن بشخص جديد يدخل حياتك، ويبدو أنه أفضل من الشركاء الحاليين، وهذا مجرد وهم فمن لديك هم الأفضل وعليك أن ترعاهم.

على الصعيد الصحى

من الممكن أن تعلق الأنشطة الخاصة بك حتى تتخلص من حالة القلق، وعليك التوجه لإجراء فحص كامل لدى أخصائى فالأدوية ليست فعالة، ولكن التأمل واليوجا تخفف عنك كثيرًا.

حظك اليوم برج القوس ليوم الاثنين 2/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. يرتكز كل تفكيرك على الاهتمام بالعمل

يعد برج القوس أحد الأبراج النارية التى تتسم بالطموح والحماس، ويقدم اليوم السابع حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

على الصعيد المهنى

لا تزال قدرتك على الاستمرار فى التركيز فى مجال عملك مستمرة، ومن الممكن أن تبدأ فى أداء مهام عملك فى المنزل حتى تتمكن من الانتهاء من الحد الأقصى للعمل فى أقل وقت ممكن، وعليك أن تؤجل القيام بالتسوق من الإنترنت.

على الصعيد العاطفى

اليوم تعيد النظر فى شخص كنت على علاقة به فى الماضى، على الرغم من أن الشخص قد لا يكون ذات فائدة رومانسية لك.

على الصعيد الصحى

تشعر بأن جلدك جاف وهذا ليس بسبب تغير الطقس فقط، ولكن أيضًا نتيجة لعوامل داخلية فقد تجاهلت فيتامين C، وE فى النظام الغذائى الخاص بك، وعليك شرب كميات سخية من الماء والفواكه الطازجة.