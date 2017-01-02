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فهد بن سلطان يرفع التهنئة لخادم الحرمين بمناسبة ذكرى البيعة

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فهد بن سلطان يرفع التهنئة لخادم الحرمين بمناسبة ذكرى البيعة فهد بن سلطان يرفع التهنئة لخادم الحرمين بمناسبة ذكرى البيعة

الأمير فهد بن سلطان

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة حلول الذكرى الثانية لتوليه -رعاه الله- مقاليد الحكم، داعيا الله تعالى أن يمد في عمره وأن يجزيه خير الجزاء لما قام ويقوم به من عمل مميز للوطن والشعوب العربية والإسلامية وللعالم.

وقال سموه بهذه المناسبة "من المصادفة أن يتزامن هذا اليوم بعد أيام قليلة من صدور ميزانية الخير والتفاؤل والرؤية وهذا الأمر لم يتم بسهولة إنما بتصميم وعمل وجد لما فيه مصلحة البلاد وأهلها، بالرغم من كل الظروف التي تحيط بالعالم ككل وتحيط بنا، استطاعت الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد -حفظهم الله- أن تؤمن قبل كل شيء الأمن والأمان لمواطنيها والاستقرار في كل مجالات الحياة بما فيها المجال الاقتصادي، مما يعد دليلا على حكمة وحنكة القيادة"، منوها بالجهود المبذولة في الوصول لتحقيق "رؤية المملكة 2030" وإنجاحها.

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