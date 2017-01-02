أمير الحدود الشمالية: المملكة شهدت نقلة تحديث وتطوير في مختلف المجالات

أكد صاحب السمو الأمير د. مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة الحدود الشمالية أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظة الله ـ سخر جل وقته وراحته وجهده من أجل الوطن والمواطن منذ أن تقلد يحفظه الله مقاليد الحكم بهذه البلاد والتي شهدت في عهده الميمون نقلة تحديث وتطوير شامله في مختلف المجالات.

وقال في تصريح بمناسبة الذكرى الثانية لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ مقاليد الحكم، "إن البيعة المباركة تمثل نموذجاً رائعاً في تاريخ البلاد ودليلاً راسخاً على متانة العلاقة وقوة الروابط بين الراعي والرعية تتجسد من خلالها أبهى صور التلاحم بين القائد وشعبه، ولعلنا نستذكر الخطاب التاريخي الذي وجهه خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ لشعبة أبناء المملكة عندما تولى أيده الله مقاليد الحكم في هذه البلاد الذي ضمنه العديد من المرتكزات المهمة التي تمثل السياسة التي ينتهجها أيده الله في الداخل والخارج ويأتي في مقدمتها التمسك بكتاب الله وسنة نبيه المصطفى صلوات الله وسلامه عليه والمعمول بهما بهذه البلاد في جميع الأمور القضائية والحياتية التي تحفظ للمواطن والمقيم حقوقه وكرامته منذ توحيد هذه البلاد على يدي المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن طيب الله ثراه وإلى أن تقوم الساعة إن شاء الله".

وأضاف سموه "لا بد لنا ونحن نعيش الذكرى الثانية للبيعة المباركة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله مقاليد الحكم في هذه البلاد والتي تصادف اليوم الثالث من شهر ربيع الآخر للعام 1438 هـ الموافق الأول من شهر يناير 2017 م أن نشير الى ما قام ويقوم به ـ أيده الله ـ من رعاية واهتمام للحرمين الشريفين في ظل الانجازات العظيمة والمرافق الخدمية الجليلة التي تم تنفيذهـا في المدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، وما شهدته من توسعة عظيمة ليتمكن ضيوف الرحمن من تأدية مناسكهم بيسر وسهولة في ظل ما توفره وتهيئه لهم حكومة خادم الحرمين الشريفين من إمكانات مادية وبشرية ومرافق خدمية".