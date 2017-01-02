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عائلة الجيراني: نشكر جهود وزارة الداخلية والتوضيحات المهمة

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عائلة الجيراني: نشكر جهود وزارة الداخلية والتوضيحات المهمة عائلة الجيراني: نشكر جهود وزارة الداخلية والتوضيحات المهمة

الشيخ محمد الجيراني

قدمت عائلة القاضي الشيخ محمد الجيراني شكرها لوزارة الداخلية بعد إصدار بيانها بالكشف عن الخاطفين قائلةً، "نشكر وزارة الداخلية على هذه التوضيحات المهمة في القضية، ونثني على الجهود الأمنية التي ستقود بعون الله تعالى إلى تخليص الشيخ من أيدي الخاطفين"، مشيرة إلى أن اللعب على أمن المجتمع مسألة بالغة الخطورة، وهي مسألة لا يجب أن تتطور لما في ذلك مساس بأمن الناس والعوائل.

وشددت على أن من المهم أن يستجيب الخاطفون لمطالب وزارة الداخلية التي حددتها منهم، وأن يلبوا نداء الداخلية ودعوتها الخاصة بإطلاق سراح الشيخ، إذ إن التوصل للخاطفين يعني أنهم باتوا معروفين ومشخصين ولا يمكن أن يفلتوا من العقوبة.

من جانبه قال الشيخ منصور السلمان أحد علماء محافظة القطيف، "ليس مستغربا أن تصل وزارة الداخلية للخيوط التي كان لها الدور في عملية الاختطاف لوجود الحس الأمني الذي يعيشه رجال الأمن بتعاون مع المواطنين التي سارعت للتواصل في البحث عن الشيخ محمد الجيراني في كل مكان يحتمل وجوده فيه والمهم الآن أن يقف الخاطفون موقف التراجع عما قاموا به من عملية الخطف بإعادة الشيخ لأهله وذويه وأبناء وطنه سالما دون أن يمسه سوء ومكروه كما هو المتوقع منهم بعد مراجعة الضمير".

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