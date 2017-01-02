هيئة كبار العلماء بتشكيلها الجديد تدرس الموضوعات المحالة من المقام السامي

عقدت هيئة كبار العلماء برئاسة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدائمة للفتوى الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، أعمال دورتها الـ84 في تشكيله الجديد.

وقال الأمين العام لهيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد: إن الهيئة تعقد دورتها لدراسة الموضوعات المحالة إليها من المقام السامي وكذلك المحالة من مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف والهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم وما استجدّ من موضوعات مدرجة على جدول الجلسة.

وبيّن أن اللجان المتخصصة أنهت دراسة ما أحالته الأمانة العامة إليها من موضوعات هذه الدورة وسلمت تقاريرها، كما قدمت الأمانة العامة لأصحاب الفضيلة الأعضاء الأبحاث المحكمة الخاصة بموضوعات هذه الدورة.

وأضاف د. الماجد إن الأمانة العامة ترفع شكرها بعد شكر الله تعالى لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين ولسمو ولي ولي العهد -حفظهم الله-، لما تلقاه الهيئة من دعم متواصل لإنجاز أعمالها.

قاعة اجتماعات مجلس كبار العلماء

الشيخ صالح الفوزان والشيخ صالح بن حميد

الشيخ عبدالله المطلق والشيخ سليمان أبا الخيل