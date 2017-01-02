أخبار عاجلة

عارضة أزياء تسقط على الأرض.. ولكن يحدث ما لا تتوقعه.. فيديو -
مساء dmc - أسامة كمال: "عايزين الإمتحانات شكلها إيه ؟ اختار وصح وغلط .. مش عايزين إستعانة بصديق" -
وزير التموين: هذا هو ميعاد ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات -
مساء dmc - طالب بالثانوية العامة: "مكنتش أعرف إن فيه إمتحان ومعدي بالصدفة لقيتهم بيمتحنوا" -
السودان يكشف سبب فرض تأشيرة دخول على المصريين -
مساء dmc - تقرير .. "البوكليت" .. نموذج إمتحان جديد لطلاب الثانوية العامة -
مساء dmc - رئيس البنك المركزي: الشمول المادي يعني حق كل مواطن في الحصول على حسابات بنكية -
فيديو| أبو الغيط: على كافة الأطراف الانسحاب من سوريا وترك القضية للعرب -
بالفيديو.. موسى: هاشتاج «بلغ عن الإخوان» رقم 2 في «تويتر» -
فيديو| أديب: «استحملنا 30 سنة طوارئ 30 مع مبارك.. نصبر 3 شهور مع السيسي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

هيئة كبار العلماء بتشكيلها الجديد تدرس الموضوعات المحالة من المقام السامي

Google+ Print

عقدت هيئة كبار العلماء برئاسة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدائمة للفتوى الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، أعمال دورتها الـ84 في تشكيله الجديد.

وقال الأمين العام لهيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد: إن الهيئة تعقد دورتها لدراسة الموضوعات المحالة إليها من المقام السامي وكذلك المحالة من مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف والهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم وما استجدّ من موضوعات مدرجة على جدول الجلسة.

وبيّن أن اللجان المتخصصة أنهت دراسة ما أحالته الأمانة العامة إليها من موضوعات هذه الدورة وسلمت تقاريرها، كما قدمت الأمانة العامة لأصحاب الفضيلة الأعضاء الأبحاث المحكمة الخاصة بموضوعات هذه الدورة.

وأضاف د. الماجد إن الأمانة العامة ترفع شكرها بعد شكر الله تعالى لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين ولسمو ولي ولي العهد -حفظهم الله-، لما تلقاه الهيئة من دعم متواصل لإنجاز أعمالها.

image 0

قاعة اجتماعات مجلس كبار العلماء

image 0

الشيخ صالح الفوزان والشيخ صالح بن حميد

image 0

الشيخ عبدالله المطلق والشيخ سليمان أبا الخيل

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية