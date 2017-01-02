ابن شويمي: الملك سلمان شخصية فذة تعلم متى وكيف تتعامل مع التغيرات

سحمي بن شويمي

رفع سحمي بن شويمي بن قويز المستشار الخاص المشرف العام على مكتب سمو أمير الرياض التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بمناسبة الذكرى الثانية لبيعة خادم الحرمين، مؤكداً أنها مناسبة غالية على الجميع، وقال: تشرفت في عملي بإمارة منطقة الرياض بالعمل قريباً منه – أيده الله - إبان توليه الإمارة، فعاصر أغلب الملوك – رحمهم الله – وكان خير من يُستشار وتنوع بالعمل بكل تفان وإتقان بين الإداري والاقتصادي والسياسي والعسكري"، مبيناً أنها ذكرى تدعو للفخر والاعتزاز لكل مواطن ومواطنة وسيخلدها التاريخ.

وأشار ابن شويمي إلى أن المتابع للمملكة يرى منهجية قائمة وتسير وفق برنامج محدد يكفل خططا وانجازا، تبشر بكل خير وتتضمن إصلاحات على كافة الأصعدة، مضيفاً بقوله "برهنت ميزانية المملكة لعام 2017 م على ذلك، فنحن أمام شخصية فذة تعلم متى وكيف تتعامل مع التغيرات المحلية والدولية".

وزاد المشرف على مكتب سمو أمير منطقة الرياض "إن الحُكم القائم في بلادنا لا يحيد عن الإسلام دينا، والقرآن الكريم وسنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم دستورا، منذ عهد مؤسسها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود رحمه الله مروراً بأبنائه الملوك البررة، وصولاً لعهد الملك المفدى سلمان بن عبدالعزيز الذي أكد في كل خطاب ألقاه على ذلك إضافة إلى خدمة الحرمين الشريفين أتم خدمة ورعاية ضيوفهما من كل بقاع الأرض جٌل الرعاية" .

وسأل ابن شويمي، الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وسمو ولي ولي العهد وأن يديم علينا أمننا وأماننا.