الأمين العام لـ«التخصصات الصحية»: الإنجازات كبيرة وقياسية

رفع الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الأستاذ الدكتور أيمن بن أسعد عبده، التهنئة والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد -حفظهم الله- ، بمناسبة ذكرى البيعة الثانية.

وقال الأمين العام: إن التحولات والإنجازات التي شهدتها المملكة خلال عامين تعتبر قياسية في جميع المجالات رغم كل الظروف التي شهدتها المملكة، مؤكداً أن ذلك يدل على حنكة القيادة الرشيدة –حفظها الله-.

وأكد أن ذكرى البيعة تحل في وقت تعيش فيه حراكاً كبيراً على المستوى الاقتصادي عنوانه "رؤية 2030" الذي سيحقق نقلة نوعية للوطن والمواطنين، وسيعود بنتائج إيجابية على جميع القطاعات وسيمكن من تقليل الاعتماد على النفط، يدعمه في ذلك برنامج التحول الوطني 2020 الذي سيرفع من الأداء.

وأشار إلى القطاع الصحي حظي بعناية واهتمام القيادة الرشيدة –حفظها الله- حيث أطلقت العديد من المشاريع والبرامج التي تحسن من الخدمة الطبية، مشيراً إلى أن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عملت على عدد من المشروعات المهمة التي ستحقق أداءً عالياً ضمن أهداف "رؤية 2030" ورفع مأمونية الخدمة الصحية، مشيراً إلى أن أبرز ما حققته الهيئة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –حفظه الله- هو خطتها الاستراتيجية الطموحة التي تسعى من خلالها إلى حماية وتعزيز الصحة في المملكة من خلال الكفاءات الصحية المؤهلة على أعلى المعايير وأفضل الممارسات.

ولفت الأمين العام إلى أن "الهيئة" أولت اهتماماً كبيراً لتحقيق الهدف الخامس الاستراتيجي لوزارة الصحة ضمن «رؤية 2030» الرامي إلى توفير كوادر سعودية مؤهلة في مجال التمريض، حيث أنشأت عدداً من البرامج التدريبية في عدد من المستشفيات من شأنها أن ترفع كفاءة الخدمة التمريضية المقدمة إلى المجتمع، معبراً عن شكره وتقديره إلى معالي وزير الصحة على دعمه للجهود المبذولة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية والعمل على ما من شأنه توفير خدمة صحية عالية المستوى تليق بمكانة المملكة.