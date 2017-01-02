أخبار عاجلة

عارضة أزياء تسقط على الأرض.. ولكن يحدث ما لا تتوقعه.. فيديو -
مساء dmc - أسامة كمال: "عايزين الإمتحانات شكلها إيه ؟ اختار وصح وغلط .. مش عايزين إستعانة بصديق" -
وزير التموين: هذا هو ميعاد ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات -
مساء dmc - طالب بالثانوية العامة: "مكنتش أعرف إن فيه إمتحان ومعدي بالصدفة لقيتهم بيمتحنوا" -
السودان يكشف سبب فرض تأشيرة دخول على المصريين -
مساء dmc - تقرير .. "البوكليت" .. نموذج إمتحان جديد لطلاب الثانوية العامة -
مساء dmc - رئيس البنك المركزي: الشمول المادي يعني حق كل مواطن في الحصول على حسابات بنكية -
فيديو| أبو الغيط: على كافة الأطراف الانسحاب من سوريا وترك القضية للعرب -
بالفيديو.. موسى: هاشتاج «بلغ عن الإخوان» رقم 2 في «تويتر» -
فيديو| أديب: «استحملنا 30 سنة طوارئ 30 مع مبارك.. نصبر 3 شهور مع السيسي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

الأمين العام لـ«التخصصات الصحية»: الإنجازات كبيرة وقياسية

Google+ Print
الأمين العام لـ«التخصصات الصحية»: الإنجازات كبيرة وقياسية الأمين العام لـ«التخصصات الصحية»: الإنجازات كبيرة وقياسية

رفع الأمين العام للهيئة للتخصصات الصحية الأستاذ الدكتور أيمن بن أسعد عبده، التهنئة والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد -حفظهم الله- ، بمناسبة ذكرى البيعة الثانية.

وقال الأمين العام: إن التحولات والإنجازات التي شهدتها المملكة خلال عامين تعتبر قياسية في جميع المجالات رغم كل الظروف التي شهدتها المملكة، مؤكداً أن ذلك يدل على حنكة القيادة الرشيدة –حفظها الله-.

وأكد أن ذكرى البيعة تحل في وقت تعيش فيه حراكاً كبيراً على المستوى الاقتصادي عنوانه "رؤية 2030" الذي سيحقق نقلة نوعية للوطن والمواطنين، وسيعود بنتائج إيجابية على جميع القطاعات وسيمكن من تقليل الاعتماد على النفط، يدعمه في ذلك برنامج التحول الوطني 2020 الذي سيرفع من الأداء.

وأشار إلى القطاع الصحي حظي بعناية واهتمام القيادة الرشيدة –حفظها الله- حيث أطلقت العديد من المشاريع والبرامج التي تحسن من الخدمة الطبية، مشيراً إلى أن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عملت على عدد من المشروعات المهمة التي ستحقق أداءً عالياً ضمن أهداف "رؤية 2030" ورفع مأمونية الخدمة الصحية، مشيراً إلى أن أبرز ما حققته الهيئة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –حفظه الله- هو خطتها الاستراتيجية الطموحة التي تسعى من خلالها إلى حماية وتعزيز الصحة في المملكة من خلال الكفاءات الصحية المؤهلة على أعلى المعايير وأفضل الممارسات.

ولفت الأمين العام إلى أن "الهيئة" أولت اهتماماً كبيراً لتحقيق الهدف الخامس الاستراتيجي لوزارة الصحة ضمن «رؤية 2030» الرامي إلى توفير كوادر سعودية مؤهلة في مجال التمريض، حيث أنشأت عدداً من البرامج التدريبية في عدد من المستشفيات من شأنها أن ترفع كفاءة الخدمة التمريضية المقدمة إلى المجتمع، معبراً عن شكره وتقديره إلى معالي وزير الصحة على دعمه للجهود المبذولة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية والعمل على ما من شأنه توفير خدمة صحية عالية المستوى تليق بمكانة المملكة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية