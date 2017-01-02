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فيصل بن بندر يطلع على مبادرات غرفة الرياض

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فيصل بن بندر يطلع على مبادرات غرفة الرياض فيصل بن بندر يطلع على مبادرات غرفة الرياض

الأمير فيصل بن بندر

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بمكتبه بقصر الحكم أمس رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض المهندس أحمد بن سليمان الراجحي, ورئيس لجنة الاستثمار والأوراق المالية بالغرفة محمد بن غانم الساير وأعضاء لجنة الاستثمار والأوراق المالية بالغرفة.

وقدم الساير إيجازاً لسمو أمير منطقة الرياض عن أعمال اللجنة والمبادرات الاستثمارية التي ترعاها، كما بين أهدافها التوعوية في مجال الاستثمار المختلف، وتطوير العمل بين منشآت قطاع الاستثمار والسوق المالية ورفع جاذبية منطقة الرياض للمستثمرين وزيادة كفاءة الأسواق المالية.

واستعرض رئيس لجنة الاستثمار والأوراق المالية بالغرفة المعوقات التي تواجه عمل اللجنة ، مشيراً إلى أن اللجنة ترحب بأي تواصل من الجهات الحكومية والخاصة يسهل عليها العمل ويعود بالفائدة على الكل.

من جهته تمنى الأمير فيصل بن بندر التوفيق والنجاح للحضور في عملهم، لافتاً النظر إلى أهمية البحث عن التكامل الاقتصادي الذي يخدم الجميع، مؤكداً أن عمل اللجنة والمعوقات التي تواجهه محل اهتمام الإمارة، مبيناً أنها أحد أذرع هذه البلاد التي تبحث لها عن كل خير ونماء .

حضر الاستقبال أمين عام مجلس منطقة الرياض المهندس خالد بن عبدالله الربيعة.

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