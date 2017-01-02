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متطوعون: طرح مبادرات مبتكرة لخدمة المجتمع

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متطوعون: طرح مبادرات مبتكرة لخدمة المجتمع متطوعون: طرح مبادرات مبتكرة لخدمة المجتمع

أكد عدد من المتطوعين استعدادهم لبذل المزيد من العطاء في عام الخير، وفي هذا الإطار أكد عباس فرض الله، أنه وفريقه التطوعي يبذلون الجهود من أجل خدمة المجتمع والوطن الغالي وتقديم يد العون في العديد من الفعاليات، مشيراً إلى أنهم سيسعون لإظهار المزيد من هذه الجهود.

وأضاف أن كافة أعضاء الفريق التطوعي الذي ينتسب إليه يعتزمون طرح مبادرات مبتكرة لخدمة المجتمع والإنسانية، مشيراً إلى أن العمل الاجتماعي والتطوعي يعتبر من أهم الوسائل المستخدمة للمشاركة في النهوض بمكانة المجتمعات في عصرنا الحالي، ويكتسب أهمية متزايدة يوماً بعد يوم، خاصة مع ازدياد الاحتياجات الاجتماعية التي أصبحت في تغيّر مستمر.

وبدوره أشار محمد إبراهيم إلى أن عملية التطوع من أهم المواضيع التي يجب أن تطرح وتناقش وتنال أهمية كبرى، معتبراً أنه من أقوى العوامل المؤثرة في إعداد الجيل الجديد، لأنها تدخل ضمن تكوينهم خلقياً ونفسياً واجتماعياً. وأعرب عن بالغ سعادته بقدوم عام الخير، وقال إنه مستعد لأن يكون في مقدمة الصفوف لتقديم الخير بكافة أنواعه.

رؤية محبة

وأكدت جواهر الجسمي أنها وشباب الإمارات يسعون بحماس للتفاعل مع عام الخير، وأبدى بعضهم فخره واستعداده لبذل كل ما بالإمكان لتحقيق رؤية القيادة، بينما أظهر آخرون روحاً محبة للتطوع والأعمال الإنسانية والمسؤولية المجتمعية.

وأشارت الجسمي إلى أن إعلان عام الخير، يعد دفعة جديدة للمتطوعين ويضع على عاتقهم مسؤولية بضرورة زيادة الجهود وتكثيف العمل لخدمة المجتمع.

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