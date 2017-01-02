كهرباء الشارقة تعتمد 8 مبادرات لخدمة المجتمع

اعتمدت هيئة كهرباء ومياه الشارقة 8 مبادرات لإطلاقها تفاعلاً مع إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2017 «عام الخير»، ومن أبرز تلك المبادرات سداد الفواتير عن 200 أسرة خلال عام الخير 2017 وتشجيع الأطفال على زيارة المرضى وكبار السن ومساعدة المتعففين على سداد الفواتير وبرامج بأكاديمية سيوا للتدريب.

وأكد الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن الخير سمة من سمات الشخصية الإماراتية التي ساهمت في أن يكون المجتمع متطوراً ومتحضراً ويصبح أسعد شعوب العالم، مشيراً إلى أن إطلاق هيئة كهرباء ومياه الشارقة لـ 8 مبادرات تماشياً وتفاعلاً مع إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان عام 2017 عاماً للخير وبالتعاون مع عدد من الشركات الخاصة يؤكد حرص الهيئة على تشجيع موظفيها وكافة أفراد المجتمع على أعمال الخير، مبيناً أن أهداف الهيئة الرئيسية تتضمن 6 أهداف تشجع على الخير مثل الابتسامة والتعليم والتدريب المستمر والعمل مع الشركاء لتحقيق المصالح ومراعاة المسؤولية المجتمعية والعمل بروح الفريق الواحد وتحفيز الآخرين من خلال نماذج قدوة مثالية واعتبار التطوع جزءاً من التقييم السنوي للموظفين.

وتشمل المبادرات والفعاليات التي اعتمدتها الهيئة لعام الخير استخدام أكاديمية سيوا للتدريب في خدمة المجتمع وإعداد برامج تدريبية متخصصة بالتعاون مع الشركاء في عدد من المجالات لتأهيل وتطوير مهارات الطلاب والموظفين الجدد، وتفعيل مبادرة «نور حياتهم» التي أطلقتها الهيئة بالتعاون مع جمعية الشارقة الخيرية لسداد فواتير المتعثرين والأسر المتعففة حيث تستهدف سداد الفواتير عن 200 أسرة خلال عام الخير 2017».